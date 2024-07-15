https://ria.ru/20240715/spetsoperatsiya-1959696253.html

Результаты прошлогоднего контрнаступления ВСУ сводятся к нулю, заявил Рогов

Результаты прошлогоднего контрнаступления ВСУ сводятся к нулю, заявил Рогов - РИА Новости, 15.07.2024

Результаты прошлогоднего контрнаступления ВСУ сводятся к нулю, заявил Рогов

Достижения контрнаступления, проводимого ВСУ летом 2023 года в Запорожской области, сводятся к нулю, противник уже потерял более 80% захваченных тогда... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T09:34

2024-07-15T09:34

2024-07-15T09:36

запорожская область

россия

старомайорское

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Достижения контрнаступления, проводимого ВСУ летом 2023 года в Запорожской области, сводятся к нулю, противник уже потерял более 80% захваченных тогда территорий, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "ВСУ теряют территории, захваченные в рамках так называемого летнего контрнаступления в прошлом году. Результаты, оплаченные жизнями десятков тысяч солдат ВСУ так называемого контрнаступа, сводятся к нулю благодаря героическим и профессиональным действиям наших войск. На сегодня освобождено свыше 80% захваченных тогда территорий на времевском, васильевском и ореховском направлениях", - сказал он. По его словам, в ходе контрнаступления летом 2023 года ВСУ захватили села Урожайное и Старомайорское, которые находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Старомайорское было освобождено российскими войсками 10 июня, а Урожайное – 14 июля. Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня 2023 года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила это село, заключил Рогов.

https://ria.ru/20240715/tankisty-1959678134.html

https://ria.ru/20240525/vsu-1948279074.html

запорожская область

россия

старомайорское

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, россия, старомайорское, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность