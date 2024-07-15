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Результаты прошлогоднего контрнаступления ВСУ сводятся к нулю, заявил Рогов - РИА Новости, 15.07.2024
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09:34 15.07.2024 (обновлено: 09:36 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/spetsoperatsiya-1959696253.html
Результаты прошлогоднего контрнаступления ВСУ сводятся к нулю, заявил Рогов
Результаты прошлогоднего контрнаступления ВСУ сводятся к нулю, заявил Рогов - РИА Новости, 15.07.2024
Результаты прошлогоднего контрнаступления ВСУ сводятся к нулю, заявил Рогов
Достижения контрнаступления, проводимого ВСУ летом 2023 года в Запорожской области, сводятся к нулю, противник уже потерял более 80% захваченных тогда... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T09:34
2024-07-15T09:36
запорожская область
россия
старомайорское
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Достижения контрнаступления, проводимого ВСУ летом 2023 года в Запорожской области, сводятся к нулю, противник уже потерял более 80% захваченных тогда территорий, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "ВСУ теряют территории, захваченные в рамках так называемого летнего контрнаступления в прошлом году. Результаты, оплаченные жизнями десятков тысяч солдат ВСУ так называемого контрнаступа, сводятся к нулю благодаря героическим и профессиональным действиям наших войск. На сегодня освобождено свыше 80% захваченных тогда территорий на времевском, васильевском и ореховском направлениях", - сказал он. По его словам, в ходе контрнаступления летом 2023 года ВСУ захватили села Урожайное и Старомайорское, которые находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Старомайорское было освобождено российскими войсками 10 июня, а Урожайное – 14 июля. Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня 2023 года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила это село, заключил Рогов.
https://ria.ru/20240715/tankisty-1959678134.html
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запорожская область
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запорожская область, россия, старомайорское, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Запорожская область, Россия, Старомайорское, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Результаты прошлогоднего контрнаступления ВСУ сводятся к нулю, заявил Рогов

Рогов: ВСУ потеряли более 80% захваченных при контрнаступлении территорий

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Достижения контрнаступления, проводимого ВСУ летом 2023 года в Запорожской области, сводятся к нулю, противник уже потерял более 80% захваченных тогда территорий, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"ВСУ теряют территории, захваченные в рамках так называемого летнего контрнаступления в прошлом году. Результаты, оплаченные жизнями десятков тысяч солдат ВСУ так называемого контрнаступа, сводятся к нулю благодаря героическим и профессиональным действиям наших войск. На сегодня освобождено свыше 80% захваченных тогда территорий на времевском, васильевском и ореховском направлениях", - сказал он.
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Вчера, 05:09
По его словам, в ходе контрнаступления летом 2023 года ВСУ захватили села Урожайное и Старомайорское, которые находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Старомайорское было освобождено российскими войсками 10 июня, а Урожайное – 14 июля.
Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня 2023 года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила это село, заключил Рогов.
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Запорожская областьРоссияСтаромайорскоеВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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