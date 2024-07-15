Результаты прошлогоднего контрнаступления ВСУ сводятся к нулю, заявил Рогов
Рогов: ВСУ потеряли более 80% захваченных при контрнаступлении территорий
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Достижения контрнаступления, проводимого ВСУ летом 2023 года в Запорожской области, сводятся к нулю, противник уже потерял более 80% захваченных тогда территорий, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"ВСУ теряют территории, захваченные в рамках так называемого летнего контрнаступления в прошлом году. Результаты, оплаченные жизнями десятков тысяч солдат ВСУ так называемого контрнаступа, сводятся к нулю благодаря героическим и профессиональным действиям наших войск. На сегодня освобождено свыше 80% захваченных тогда территорий на времевском, васильевском и ореховском направлениях", - сказал он.
По его словам, в ходе контрнаступления летом 2023 года ВСУ захватили села Урожайное и Старомайорское, которые находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Старомайорское было освобождено российскими войсками 10 июня, а Урожайное – 14 июля.
Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня 2023 года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила это село, заключил Рогов.