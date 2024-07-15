https://ria.ru/20240715/spetsoperatsiya-1959680262.html
ВСУ при отступлении под Яснобородовкой бросали раненых, сообщил боец
ВСУ при отступлении под Яснобородовкой бросали раненых, сообщил боец - РИА Новости, 15.07.2024
ВСУ при отступлении под Яснобородовкой бросали раненых, сообщил боец
Украинские военные при отступлении с позиций под селом Яснобородовка в ДНР бросали раненых, рассказал РИА Новости командир добровольческого подразделения... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T06:05
2024-07-15T06:05
2024-07-15T06:23
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские военные при отступлении с позиций под селом Яснобородовка в ДНР бросали раненых, рассказал РИА Новости командир добровольческого подразделения "Шторм" - штурмового отряда 1-й гвардейской Славянской бригады - с позывным "Трапез". Подразделения группировки войск "Центр" освободили Яснобородовку 9 июля, сообщало Минобороны. "В лицо видели (противника), когда заходили на позиции, противник после минометов, после артиллерии был ранен, либо уже убежали они, мы зачищаем, в нашем случае раненых бросали и отступали, бросали свое оружие, свои позиции и отступали. Нам не сдавались в плен, у нас пленных не было", - рассказал командир штурмового взвода. Штурмовик рассказал, что командование поставило им задачу зачистить лесополосу близ Яснобородовки. Перед штурмом по украинским позициям работает артиллерия, минометный огонь ведется по окопам и блиндажам. Украинские укреппозиции зачищают гранатами, на них погруппно заходят штурмовики, используется стрелковое вооружение. По словам "Трапеза", сначала украинские военные ведут себя агрессивно, по российским штурмовым группам работает миномет, установлены минно-взрывные заграждения, в лесополосе раскиданы мины "Лепесток". При этом на украинских позициях много хорошо укрепленных огневых точек — все сделано из бревен, покрыто арматурой и пленкой, на блиндажах - слой земли и маскировка. Военные ВСУ хорошо вооружены – автоматами, пулеметами, минометами и гранатометами, все вооружение, одежда, разгрузки, по словам российского военного, в основном натовское. "При штурме вражеских позиций попадаются как хорошо подготовленные бойцы, так и мобилизованные... Пытаются дать отпор, но у них не получается", - добавил военнослужащий. Командир штурмового взвода рассказал, что все бойцы его подразделения не отступают и рвутся в бой, несмотря на прошлую жизнь, различные судьбы и множественные ранения. "У каждого есть своя семья, дети, бабушки, жены, родители, у кого-то есть уже внуки – есть возрастные бойцы. Несмотря на это, все идут в штурм – никто обратку не дает", - сказал он. "Трапез" также призвал военных ВСУ сдаваться в плен, пока у них есть такая возможность.
https://ria.ru/20240715/urozhaynoe-1959662064.html
https://ria.ru/20240712/vsu-1959236764.html
https://ria.ru/20240707/sdacha_v_plen-1957963083.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ при отступлении под Яснобородовкой бросали раненых, сообщил боец
Боец ВС России: ВСУ при отступлении с позиций под Яснобородовкой бросали раненых
ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские военные при отступлении с позиций под селом Яснобородовка в ДНР бросали раненых, рассказал РИА Новости командир добровольческого подразделения "Шторм" - штурмового отряда 1-й гвардейской Славянской бригады - с позывным "Трапез".
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Яснобородовку 9 июля, сообщало Минобороны.
"В лицо видели (противника), когда заходили на позиции, противник после минометов, после артиллерии был ранен, либо уже убежали они, мы зачищаем, в нашем случае раненых бросали и отступали, бросали свое оружие, свои позиции и отступали. Нам не сдавались в плен, у нас пленных не было", - рассказал командир штурмового взвода.
Штурмовик рассказал, что командование поставило им задачу зачистить лесополосу близ Яснобородовки. Перед штурмом по украинским позициям работает артиллерия, минометный огонь ведется по окопам и блиндажам. Украинские укреппозиции зачищают гранатами, на них погруппно заходят штурмовики, используется стрелковое вооружение.
По словам "Трапеза", сначала украинские военные ведут себя агрессивно, по российским штурмовым группам работает миномет, установлены минно-взрывные заграждения, в лесополосе раскиданы мины "Лепесток". При этом на украинских позициях много хорошо укрепленных огневых точек — все сделано из бревен, покрыто арматурой и пленкой, на блиндажах - слой земли и маскировка. Военные ВСУ
хорошо вооружены – автоматами, пулеметами, минометами и гранатометами, все вооружение, одежда, разгрузки, по словам российского военного, в основном натовское.
"При штурме вражеских позиций попадаются как хорошо подготовленные бойцы, так и мобилизованные... Пытаются дать отпор, но у них не получается", - добавил военнослужащий.
Командир штурмового взвода рассказал, что все бойцы его подразделения не отступают и рвутся в бой, несмотря на прошлую жизнь, различные судьбы и множественные ранения. "У каждого есть своя семья, дети, бабушки, жены, родители, у кого-то есть уже внуки – есть возрастные бойцы. Несмотря на это, все идут в штурм – никто обратку не дает", - сказал он.
"Трапез" также призвал военных ВСУ сдаваться в плен, пока у них есть такая возможность.