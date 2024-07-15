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ВСУ при отступлении под Яснобородовкой бросали раненых, сообщил боец - РИА Новости, 15.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:05 15.07.2024 (обновлено: 06:23 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/spetsoperatsiya-1959680262.html
ВСУ при отступлении под Яснобородовкой бросали раненых, сообщил боец
ВСУ при отступлении под Яснобородовкой бросали раненых, сообщил боец - РИА Новости, 15.07.2024
ВСУ при отступлении под Яснобородовкой бросали раненых, сообщил боец
Украинские военные при отступлении с позиций под селом Яснобородовка в ДНР бросали раненых, рассказал РИА Новости командир добровольческого подразделения... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T06:05
2024-07-15T06:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские военные при отступлении с позиций под селом Яснобородовка в ДНР бросали раненых, рассказал РИА Новости командир добровольческого подразделения "Шторм" - штурмового отряда 1-й гвардейской Славянской бригады - с позывным "Трапез". Подразделения группировки войск "Центр" освободили Яснобородовку 9 июля, сообщало Минобороны. "В лицо видели (противника), когда заходили на позиции, противник после минометов, после артиллерии был ранен, либо уже убежали они, мы зачищаем, в нашем случае раненых бросали и отступали, бросали свое оружие, свои позиции и отступали. Нам не сдавались в плен, у нас пленных не было", - рассказал командир штурмового взвода. Штурмовик рассказал, что командование поставило им задачу зачистить лесополосу близ Яснобородовки. Перед штурмом по украинским позициям работает артиллерия, минометный огонь ведется по окопам и блиндажам. Украинские укреппозиции зачищают гранатами, на них погруппно заходят штурмовики, используется стрелковое вооружение. По словам "Трапеза", сначала украинские военные ведут себя агрессивно, по российским штурмовым группам работает миномет, установлены минно-взрывные заграждения, в лесополосе раскиданы мины "Лепесток". При этом на украинских позициях много хорошо укрепленных огневых точек — все сделано из бревен, покрыто арматурой и пленкой, на блиндажах - слой земли и маскировка. Военные ВСУ хорошо вооружены – автоматами, пулеметами, минометами и гранатометами, все вооружение, одежда, разгрузки, по словам российского военного, в основном натовское. "При штурме вражеских позиций попадаются как хорошо подготовленные бойцы, так и мобилизованные... Пытаются дать отпор, но у них не получается", - добавил военнослужащий. Командир штурмового взвода рассказал, что все бойцы его подразделения не отступают и рвутся в бой, несмотря на прошлую жизнь, различные судьбы и множественные ранения. "У каждого есть своя семья, дети, бабушки, жены, родители, у кого-то есть уже внуки – есть возрастные бойцы. Несмотря на это, все идут в штурм – никто обратку не дает", - сказал он. "Трапез" также призвал военных ВСУ сдаваться в плен, пока у них есть такая возможность.
https://ria.ru/20240715/urozhaynoe-1959662064.html
https://ria.ru/20240712/vsu-1959236764.html
https://ria.ru/20240707/sdacha_v_plen-1957963083.html
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ при отступлении под Яснобородовкой бросали раненых, сообщил боец

Боец ВС России: ВСУ при отступлении с позиций под Яснобородовкой бросали раненых

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские военные при отступлении с позиций под селом Яснобородовка в ДНР бросали раненых, рассказал РИА Новости командир добровольческого подразделения "Шторм" - штурмового отряда 1-й гвардейской Славянской бригады - с позывным "Трапез".
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Яснобородовку 9 июля, сообщало Минобороны.
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"В лицо видели (противника), когда заходили на позиции, противник после минометов, после артиллерии был ранен, либо уже убежали они, мы зачищаем, в нашем случае раненых бросали и отступали, бросали свое оружие, свои позиции и отступали. Нам не сдавались в плен, у нас пленных не было", - рассказал командир штурмового взвода.
Штурмовик рассказал, что командование поставило им задачу зачистить лесополосу близ Яснобородовки. Перед штурмом по украинским позициям работает артиллерия, минометный огонь ведется по окопам и блиндажам. Украинские укреппозиции зачищают гранатами, на них погруппно заходят штурмовики, используется стрелковое вооружение.
По словам "Трапеза", сначала украинские военные ведут себя агрессивно, по российским штурмовым группам работает миномет, установлены минно-взрывные заграждения, в лесополосе раскиданы мины "Лепесток". При этом на украинских позициях много хорошо укрепленных огневых точек — все сделано из бревен, покрыто арматурой и пленкой, на блиндажах - слой земли и маскировка. Военные ВСУ хорошо вооружены – автоматами, пулеметами, минометами и гранатометами, все вооружение, одежда, разгрузки, по словам российского военного, в основном натовское.
"При штурме вражеских позиций попадаются как хорошо подготовленные бойцы, так и мобилизованные... Пытаются дать отпор, но у них не получается", - добавил военнослужащий.
Военнослужащий ВСУ Вадим Демчинский, попавший в плен к российским бойцам под Волчанском - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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12 июля, 14:03
Командир штурмового взвода рассказал, что все бойцы его подразделения не отступают и рвутся в бой, несмотря на прошлую жизнь, различные судьбы и множественные ранения. "У каждого есть своя семья, дети, бабушки, жены, родители, у кого-то есть уже внуки – есть возрастные бойцы. Несмотря на это, все идут в штурм – никто обратку не дает", - сказал он.
"Трапез" также призвал военных ВСУ сдаваться в плен, пока у них есть такая возможность.
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Источник: группа солдат ВСУ переплыла Днепр на плотах и сдалась в плен
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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