https://ria.ru/20240715/sovetnik-1959895155.html

СМИ: в Киеве загадочно умер военный советник из США, связанный с F-16

СМИ: в Киеве загадочно умер военный советник из США, связанный с F-16 - РИА Новости, 16.07.2024

СМИ: в Киеве загадочно умер военный советник из США, связанный с F-16

Американским дипломатом, скоропостижно скончавшимся 24 июня в Киеве, оказался военный советник Ричард Кирлин, пишет газета "Страна.ua". РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-15T22:45

2024-07-15T22:45

2024-07-16T05:28

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f-16

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Американским дипломатом, скоропостижно скончавшимся 24 июня в Киеве, оказался военный советник Ричард Кирлин, пишет газета "Страна.ua".Некролог о нем появился на сайте онлайн-мемориала Legacy.com.По информации СМИ, к посольству США в Киеве Кирлина прикомандировали недавно. На Украину он прибыл за десять дней до смерти. Как утверждает "Страна", он мог быть связан с вопросами поставок F-16.Посольство США в республике подтвердило смерть своего сотрудника, но не назвало его имя, сферу деятельности и причину кончины.Как следует из некролога на сайте похоронного дома округа Бентон штата Арканзас, Кирлин 20 лет прослужил в ВВС США, где занимался информационными технологиями и логистикой, был многократно награжден. Уволившись с военной службы, он был в качестве федерального чиновника прикомандирован по линии Пентагона к оборонным компаниям BAE и McCallie Associates, а позднее перешел на работу в госдепартамент.Из биографии неясно, чем конкретно занимался Кирлин на Украине.В 2023 году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ F-16. На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.

https://ria.ru/20240714/vsu-1959619984.html

https://ria.ru/20240711/istrebiteli-1959050780.html

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в мире, киев, сша, украина, энтони блинкен, вооруженные силы украины, f-16