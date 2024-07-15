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СМИ: в Киеве загадочно умер военный советник из США, связанный с F-16 - РИА Новости, 16.07.2024
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22:45 15.07.2024 (обновлено: 05:28 16.07.2024)
https://ria.ru/20240715/sovetnik-1959895155.html
СМИ: в Киеве загадочно умер военный советник из США, связанный с F-16
СМИ: в Киеве загадочно умер военный советник из США, связанный с F-16 - РИА Новости, 16.07.2024
СМИ: в Киеве загадочно умер военный советник из США, связанный с F-16
Американским дипломатом, скоропостижно скончавшимся 24 июня в Киеве, оказался военный советник Ричард Кирлин, пишет газета "Страна.ua". РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-15T22:45
2024-07-16T05:28
в мире
киев
сша
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энтони блинкен
вооруженные силы украины
f-16
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Американским дипломатом, скоропостижно скончавшимся 24 июня в Киеве, оказался военный советник Ричард Кирлин, пишет газета "Страна.ua".Некролог о нем появился на сайте онлайн-мемориала Legacy.com.По информации СМИ, к посольству США в Киеве Кирлина прикомандировали недавно. На Украину он прибыл за десять дней до смерти. Как утверждает "Страна", он мог быть связан с вопросами поставок F-16.Посольство США в республике подтвердило смерть своего сотрудника, но не назвало его имя, сферу деятельности и причину кончины.Как следует из некролога на сайте похоронного дома округа Бентон штата Арканзас, Кирлин 20 лет прослужил в ВВС США, где занимался информационными технологиями и логистикой, был многократно награжден. Уволившись с военной службы, он был в качестве федерального чиновника прикомандирован по линии Пентагона к оборонным компаниям BAE и McCallie Associates, а позднее перешел на работу в госдепартамент.Из биографии неясно, чем конкретно занимался Кирлин на Украине.В 2023 году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ F-16. На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.
https://ria.ru/20240714/vsu-1959619984.html
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в мире, киев, сша, украина, энтони блинкен, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Киев, США, Украина, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины, F-16
СМИ: в Киеве загадочно умер военный советник из США, связанный с F-16

Найденным мертвым в Киеве американским военным атташе является Ричард Кирлин

© iStock.com / Nataliia PylypchukПанорама города Киев
Панорама города Киев - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© iStock.com / Nataliia Pylypchuk
Панорама города Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Американским дипломатом, скоропостижно скончавшимся 24 июня в Киеве, оказался военный советник Ричард Кирлин, пишет газета "Страна.ua".
Некролог о нем появился на сайте онлайн-мемориала Legacy.com.
Истребитель F-16 ВВС Дании - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
"Будет унижением". Во Франции сделали неожиданный прогноз по F-16 для ВСУ
14 июля, 18:36
По информации СМИ, к посольству США в Киеве Кирлина прикомандировали недавно. На Украину он прибыл за десять дней до смерти. Как утверждает "Страна", он мог быть связан с вопросами поставок F-16.
Посольство США в республике подтвердило смерть своего сотрудника, но не назвало его имя, сферу деятельности и причину кончины.
Как следует из некролога на сайте похоронного дома округа Бентон штата Арканзас, Кирлин 20 лет прослужил в ВВС США, где занимался информационными технологиями и логистикой, был многократно награжден. Уволившись с военной службы, он был в качестве федерального чиновника прикомандирован по линии Пентагона к оборонным компаниям BAE и McCallie Associates, а позднее перешел на работу в госдепартамент.
Из биографии неясно, чем конкретно занимался Кирлин на Украине.
В 2023 году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ F-16. На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.
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В миреКиевСШАУкраинаЭнтони БлинкенВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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