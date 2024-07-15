https://ria.ru/20240715/sovetnik-1959895155.html
СМИ: в Киеве загадочно умер военный советник из США, связанный с F-16
СМИ: в Киеве загадочно умер военный советник из США, связанный с F-16 - РИА Новости, 16.07.2024
СМИ: в Киеве загадочно умер военный советник из США, связанный с F-16
Американским дипломатом, скоропостижно скончавшимся 24 июня в Киеве, оказался военный советник Ричард Кирлин, пишет газета "Страна.ua". РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-15T22:45
2024-07-15T22:45
2024-07-16T05:28
в мире
киев
сша
украина
энтони блинкен
вооруженные силы украины
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939170172_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_3291614efe25f10fe926e8939eed4372.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Американским дипломатом, скоропостижно скончавшимся 24 июня в Киеве, оказался военный советник Ричард Кирлин, пишет газета "Страна.ua".Некролог о нем появился на сайте онлайн-мемориала Legacy.com.По информации СМИ, к посольству США в Киеве Кирлина прикомандировали недавно. На Украину он прибыл за десять дней до смерти. Как утверждает "Страна", он мог быть связан с вопросами поставок F-16.Посольство США в республике подтвердило смерть своего сотрудника, но не назвало его имя, сферу деятельности и причину кончины.Как следует из некролога на сайте похоронного дома округа Бентон штата Арканзас, Кирлин 20 лет прослужил в ВВС США, где занимался информационными технологиями и логистикой, был многократно награжден. Уволившись с военной службы, он был в качестве федерального чиновника прикомандирован по линии Пентагона к оборонным компаниям BAE и McCallie Associates, а позднее перешел на работу в госдепартамент.Из биографии неясно, чем конкретно занимался Кирлин на Украине.В 2023 году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ F-16. На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.
https://ria.ru/20240714/vsu-1959619984.html
https://ria.ru/20240711/istrebiteli-1959050780.html
киев
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939170172_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_d781dacb63fb3e5dc6e63691ab2861f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, сша, украина, энтони блинкен, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Киев, США, Украина, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины, F-16
СМИ: в Киеве загадочно умер военный советник из США, связанный с F-16
Найденным мертвым в Киеве американским военным атташе является Ричард Кирлин