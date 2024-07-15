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В Москве спасли собаку, оставленную без воды и еды более чем на два дня - РИА Новости, 15.07.2024
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18:23 15.07.2024 (обновлено: 19:00 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/sobaka-1959845633.html
В Москве спасли собаку, оставленную без воды и еды более чем на два дня
В Москве спасли собаку, оставленную без воды и еды более чем на два дня - РИА Новости, 15.07.2024
В Москве спасли собаку, оставленную без воды и еды более чем на два дня
Сотрудники полиции и МЧС спасли собаку, просидевшую двое суток без еды и воды на одном из балконов многоэтажки в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T18:23
2024-07-15T19:00
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции и МЧС спасли собаку, просидевшую двое суток без еды и воды на одном из балконов многоэтажки в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. &quot;Сотрудники патрульно-постовой службы и участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Теплый Стан совместно со спасателями помогли выбраться собаке, которую хозяева оставили на балконе одну&quot;, — говорится в заявлении.В ведомстве отметили, что днем в полицию поступило сообщение от жителей дома на улице Академика Бакулева о том, что на одном из балконов "уже более двух суток сидит собака без еды и воды". Прибывшие на место полицейские совместно с сотрудниками МЧС спасли животное через балкон соседней квартиры. Сейчас жизни и здоровью домашнего питомца ничего не угрожает. Специалисты проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В пресс-службе префектуры ЮЗАО уточнили, что соседи поделились шлейкой для собаки, и ее сначала забрали в отдел полиции, а затем депутат Мосгордумы Наталия Метлина увезла животное оттуда к ветеринару. Она также взяла этот вопрос на контроль.
https://ria.ru/20240707/korova-1958097153.html
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская городская дума
Хорошие новости, Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская городская дума
В Москве спасли собаку, оставленную без воды и еды более чем на два дня

В Москве спасли собаку, просидевшую на балконе без воды и еды более двух дней

© СоцсетиСобака, просидевшая двое суток без еды и воды на балконе многоэтажки на юго-западе Москвы
Собака, просидевшая двое суток без еды и воды на балконе многоэтажки на юго-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Соцсети
Собака, просидевшая двое суток без еды и воды на балконе многоэтажки на юго-западе Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции и МЧС спасли собаку, просидевшую двое суток без еды и воды на одном из балконов многоэтажки в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
«

"Сотрудники патрульно-постовой службы и участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Теплый Стан совместно со спасателями помогли выбраться собаке, которую хозяева оставили на балконе одну", — говорится в заявлении.

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В ведомстве отметили, что днем в полицию поступило сообщение от жителей дома на улице Академика Бакулева о том, что на одном из балконов "уже более двух суток сидит собака без еды и воды". Прибывшие на место полицейские совместно с сотрудниками МЧС спасли животное через балкон соседней квартиры.
Сейчас жизни и здоровью домашнего питомца ничего не угрожает. Специалисты проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
В пресс-службе префектуры ЮЗАО уточнили, что соседи поделились шлейкой для собаки, и ее сначала забрали в отдел полиции, а затем депутат Мосгордумы Наталия Метлина увезла животное оттуда к ветеринару. Она также взяла этот вопрос на контроль.
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