https://ria.ru/20240715/smi-1959756483.html
СМИ: безопасность съезда республиканцев не усилят после покушения на Трампа
СМИ: безопасность съезда республиканцев не усилят после покушения на Трампа - РИА Новости, 15.07.2024
СМИ: безопасность съезда республиканцев не усилят после покушения на Трампа
План по обеспечению безопасности на съезде Республиканской партии в Милуоки не будет меняться, несмотря на произошедшую в субботу во время митинга в... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:44
2024-07-15T13:44
2024-07-15T13:44
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. План по обеспечению безопасности на съезде Республиканской партии в Милуоки не будет меняться, несмотря на произошедшую в субботу во время митинга в Пенсильвании попытку покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники. "Мы не прогнозируем каких-либо изменений в наших планах по мерам безопасности для этого мероприятия", - приводит телеканал слова координатора секретной службы США для республиканцев Одри Гибсон-Чикино, подчеркнув, что она отказалась комментировать ряд вопросов, связанных со стрельбой в Пенсильвании.Гибсон-Чикино также сообщила, что организация безопасности партийного съезда в Милуоки, который получил статус мероприятия, требующего мер безопасности самого высокого уровня, длится уже 18 месяцев. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240715/cnn-1959749799.html
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в мире, пенсильвания, сша, милуоки, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, Пенсильвания, США, Милуоки, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
СМИ: безопасность съезда республиканцев не усилят после покушения на Трампа
NBC News: план по безопасности на съезде республиканцев в Милуоки не изменится
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
План по обеспечению безопасности на съезде Республиканской партии в Милуоки не будет меняться, несмотря на произошедшую в субботу во время митинга в Пенсильвании попытку покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, сообщил телеканал NBC News
со ссылкой на источники.
«
"Мы не прогнозируем каких-либо изменений в наших планах по мерам безопасности для этого мероприятия", - приводит телеканал слова координатора секретной службы США для республиканцев Одри Гибсон-Чикино, подчеркнув, что она отказалась комментировать ряд вопросов, связанных со стрельбой в Пенсильвании.
Гибсон-Чикино также сообщила, что организация безопасности партийного съезда в Милуоки, который получил статус мероприятия, требующего мер безопасности самого высокого уровня, длится уже 18 месяцев.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР
назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.