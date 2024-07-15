https://ria.ru/20240715/smi-1959756483.html

СМИ: безопасность съезда республиканцев не усилят после покушения на Трампа

СМИ: безопасность съезда республиканцев не усилят после покушения на Трампа - РИА Новости, 15.07.2024

СМИ: безопасность съезда республиканцев не усилят после покушения на Трампа

План по обеспечению безопасности на съезде Республиканской партии в Милуоки не будет меняться, несмотря на произошедшую в субботу во время митинга в... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T13:44

2024-07-15T13:44

2024-07-15T13:44

в мире

пенсильвания

сша

милуоки

дональд трамп

фбр

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. План по обеспечению безопасности на съезде Республиканской партии в Милуоки не будет меняться, несмотря на произошедшую в субботу во время митинга в Пенсильвании попытку покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники. "Мы не прогнозируем каких-либо изменений в наших планах по мерам безопасности для этого мероприятия", - приводит телеканал слова координатора секретной службы США для республиканцев Одри Гибсон-Чикино, подчеркнув, что она отказалась комментировать ряд вопросов, связанных со стрельбой в Пенсильвании.Гибсон-Чикино также сообщила, что организация безопасности партийного съезда в Милуоки, который получил статус мероприятия, требующего мер безопасности самого высокого уровня, длится уже 18 месяцев. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240715/cnn-1959749799.html

https://ria.ru/20240715/tramp-1959754978.html

пенсильвания

сша

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в мире, пенсильвания, сша, милуоки, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа