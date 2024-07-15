Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий высказался о "мирных саммитах" на условиях Украины или Запада - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:16 15.07.2024 (обновлено: 03:23 16.07.2024)
https://ria.ru/20240715/slutskij-1959874955.html
Слуцкий высказался о "мирных саммитах" на условиях Украины или Запада
Слуцкий высказался о "мирных саммитах" на условиях Украины или Запада - РИА Новости, 16.07.2024
Слуцкий высказался о "мирных саммитах" на условиях Украины или Запада
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Россия не будет участвовать в "мирных саммитах" на условиях Украины или Запада, депутат... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-15T20:16
2024-07-16T03:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953935974_0:142:3013:1837_1920x0_80_0_0_f45de39c68fbe73bf5bbbda3a17a420b.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Россия не будет участвовать в "мирных саммитах" на условиях Украины или Запада, депутат также отметил неприемлемость тона Владимира Зеленского в контексте обсуждения мирного урегулирования украинского конфликта. Ранее Зеленский заявил, что представители России "должны быть на втором саммите" по Украине в ноябре. "Что сказать? Во-первых, тон абсолютно неприемлемый. Никакого "должны"! Зеленскому и его хунте Россия точно ничего не должна! И, уверен, не будет принимать участия ни в каких так называемых саммитах на условиях киевских марионеток и их западных хозяев", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что Россия не раз заявляла о своей готовности вести переговоры, но с учетом сегодняшних реалий, в том числе территориальных, утвержденных в конституции РФ. "С кем вести? Другой вопрос. Сомневаюсь, что с "просроченным" главарем украинского режима. Единственным легитимным институтом на Украине сегодня при отмене выборов президента может выступать Верховная рада и ее спикер. Но власть там узурпирована", - добавил Слуцкий. Депутат подчеркнул, что в мирных инициативах, будь то китайская, бразильская или турецкая, необходимо исходить из "формулы мира", предложенной президентом РФ Владимиром Путиным. В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил РИА Новости, комментируя тему нового саммита по Украине, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается. Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240715/zelenskiy-1959813352.html
https://ria.ru/20240715/oruzhie-1959818333.html
https://ria.ru/20240715/orban-1959724297.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953935974_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_10a37fb4c1c9ecbff5fe033a2407b483.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, леонид слуцкий (политик), запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Запорожская АЭС
Слуцкий высказался о "мирных саммитах" на условиях Украины или Запада

Слуцкий посоветовал Зеленскому сменить тон после слов об участии РФ в саммитах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГлава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий
Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Россия не будет участвовать в "мирных саммитах" на условиях Украины или Запада, депутат также отметил неприемлемость тона Владимира Зеленского в контексте обсуждения мирного урегулирования украинского конфликта.
Ранее Зеленский заявил, что представители России "должны быть на втором саммите" по Украине в ноябре.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
"Враг Украины": заявление Зеленского о России вызвало гнев в Сети
Вчера, 16:38
«
"Что сказать? Во-первых, тон абсолютно неприемлемый. Никакого "должны"! Зеленскому и его хунте Россия точно ничего не должна! И, уверен, не будет принимать участия ни в каких так называемых саммитах на условиях киевских марионеток и их западных хозяев", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что Россия не раз заявляла о своей готовности вести переговоры, но с учетом сегодняшних реалий, в том числе территориальных, утвержденных в конституции РФ.
«
"С кем вести? Другой вопрос. Сомневаюсь, что с "просроченным" главарем украинского режима. Единственным легитимным институтом на Украине сегодня при отмене выборов президента может выступать Верховная рада и ее спикер. Но власть там узурпирована", - добавил Слуцкий.
Депутат подчеркнул, что в мирных инициативах, будь то китайская, бразильская или турецкая, необходимо исходить из "формулы мира", предложенной президентом РФ Владимиром Путиным.
В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил РИА Новости, комментируя тему нового саммита по Украине, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
"Незаметны". На Западе рассказали о разрушительном российском оружии
Вчера, 16:50
Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Орбан передал лидерам ЕС свой план урегулирования конфликта на Украине
Вчера, 11:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)Запорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала