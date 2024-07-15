https://ria.ru/20240715/slutskij-1959874955.html

Слуцкий высказался о "мирных саммитах" на условиях Украины или Запада

Слуцкий высказался о "мирных саммитах" на условиях Украины или Запада - РИА Новости, 16.07.2024

Слуцкий высказался о "мирных саммитах" на условиях Украины или Запада

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Россия не будет участвовать в "мирных саммитах" на условиях Украины или Запада, депутат... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-15T20:16

2024-07-15T20:16

2024-07-16T03:23

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леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Россия не будет участвовать в "мирных саммитах" на условиях Украины или Запада, депутат также отметил неприемлемость тона Владимира Зеленского в контексте обсуждения мирного урегулирования украинского конфликта. Ранее Зеленский заявил, что представители России "должны быть на втором саммите" по Украине в ноябре. "Что сказать? Во-первых, тон абсолютно неприемлемый. Никакого "должны"! Зеленскому и его хунте Россия точно ничего не должна! И, уверен, не будет принимать участия ни в каких так называемых саммитах на условиях киевских марионеток и их западных хозяев", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что Россия не раз заявляла о своей готовности вести переговоры, но с учетом сегодняшних реалий, в том числе территориальных, утвержденных в конституции РФ. "С кем вести? Другой вопрос. Сомневаюсь, что с "просроченным" главарем украинского режима. Единственным легитимным институтом на Украине сегодня при отмене выборов президента может выступать Верховная рада и ее спикер. Но власть там узурпирована", - добавил Слуцкий. Депутат подчеркнул, что в мирных инициативах, будь то китайская, бразильская или турецкая, необходимо исходить из "формулы мира", предложенной президентом РФ Владимиром Путиным. В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил РИА Новости, комментируя тему нового саммита по Украине, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается. Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240715/zelenskiy-1959813352.html

https://ria.ru/20240715/oruzhie-1959818333.html

https://ria.ru/20240715/orban-1959724297.html

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