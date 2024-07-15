Рейтинг@Mail.ru
Мать мальчика, тело которого нашли в Перми, назвала мотив убийства - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 15.07.2024 (обновлено: 13:56 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/sk-1959755627.html
Мать мальчика, тело которого нашли в Перми, назвала мотив убийства
Мать мальчика, тело которого нашли в Перми, назвала мотив убийства - РИА Новости, 15.07.2024
Мать мальчика, тело которого нашли в Перми, назвала мотив убийства
Мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, мотивом убийства назвала имеющиеся финансовые задолженности, женщина сама планировала свести счеты с... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:41
2024-07-15T13:56
происшествия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
россия
пермский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959256233_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4b24c0f663585ad6f83d6a32c65e3289.jpg
ПЕРМЬ, 15 июл - РИА Новости. Мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, мотивом убийства назвала имеющиеся финансовые задолженности, женщина сама планировала свести счеты с жизнью и не хотела, чтобы сын остался один, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Пермскому краю."Обвиняемая по причине имеющихся финансовых задолженностей планировала свести счеты с жизнью и ребенка убила, чтобы он не оставался один", - рассказали в ведомстве о мотиве убийства, озвученном обвиняемой.Ранее в Telegram-канале регионального ведомства было опубликовано оперативное видео допроса следователями территориального следственного отдела СУСК России по Пермскому краю обвиняемой в убийства ребенка в Перми. На кадрах женщина говорит, что задержана по статье об убийстве малолетнего, далее признается, что убила собственного сына.По данным регионального следственного управления, в ночь с 11 на 12 июля обвиняемая в своей квартире в Мотовилихинском районе Перми путем удушения совершила убийство своего 9-летнего сына, после чего оставила на теле ребенка колото-резаные раны. Скрывая следы преступления, женщина в чемодане переместила тело ребенка к мусорным контейнерам в центральной части города.Чемодан с телом ребенка утром 12 июля нашел местный житель на мусорной площадке на улице Монастырской в Перми (вблизи центра города).
https://ria.ru/20240712/osmotr-1959328807.html
https://ria.ru/20240703/tula-1957075938.html
пермь
россия
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка на мусорке в Перми
Кадры с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка на мусорке в Перми
2024-07-15T13:41
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959256233_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2a8e2e39c70d6d97a02ebdb3ff9dd87b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), россия, пермский край
Происшествия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Пермский край
Мать мальчика, тело которого нашли в Перми, назвала мотив убийства

СК: мать мальчика не хотела, чтобы сын был один, когда она покончит с собой - СК

Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 15 июл - РИА Новости. Мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, мотивом убийства назвала имеющиеся финансовые задолженности, женщина сама планировала свести счеты с жизнью и не хотела, чтобы сын остался один, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Пермскому краю.
«
"Обвиняемая по причине имеющихся финансовых задолженностей планировала свести счеты с жизнью и ребенка убила, чтобы он не оставался один", - рассказали в ведомстве о мотиве убийства, озвученном обвиняемой.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
В Перми следователи осмотрели квартиру, где женщина убила сына
12 июля, 18:31
Ранее в Telegram-канале регионального ведомства было опубликовано оперативное видео допроса следователями территориального следственного отдела СУСК России по Пермскому краю обвиняемой в убийства ребенка в Перми. На кадрах женщина говорит, что задержана по статье об убийстве малолетнего, далее признается, что убила собственного сына.
По данным регионального следственного управления, в ночь с 11 на 12 июля обвиняемая в своей квартире в Мотовилихинском районе Перми путем удушения совершила убийство своего 9-летнего сына, после чего оставила на теле ребенка колото-резаные раны. Скрывая следы преступления, женщина в чемодане переместила тело ребенка к мусорным контейнерам в центральной части города.
Чемодан с телом ребенка утром 12 июля нашел местный житель на мусорной площадке на улице Монастырской в Перми (вблизи центра города).
Сотрудник СК РФ на месте обнаружения тела малолетнего мальчика в Туле - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Отцу, убившему сына в Туле, грозит принудительное лечение
3 июля, 12:58
 
ПроисшествияПермьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияПермский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала