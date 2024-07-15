https://ria.ru/20240715/sk-1959755627.html

Мать мальчика, тело которого нашли в Перми, назвала мотив убийства

Мать мальчика, тело которого нашли в Перми, назвала мотив убийства - РИА Новости, 15.07.2024

Мать мальчика, тело которого нашли в Перми, назвала мотив убийства

Мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, мотивом убийства назвала имеющиеся финансовые задолженности, женщина сама планировала свести счеты с... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T13:41

2024-07-15T13:41

2024-07-15T13:56

происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 15 июл - РИА Новости. Мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, мотивом убийства назвала имеющиеся финансовые задолженности, женщина сама планировала свести счеты с жизнью и не хотела, чтобы сын остался один, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Пермскому краю."Обвиняемая по причине имеющихся финансовых задолженностей планировала свести счеты с жизнью и ребенка убила, чтобы он не оставался один", - рассказали в ведомстве о мотиве убийства, озвученном обвиняемой.Ранее в Telegram-канале регионального ведомства было опубликовано оперативное видео допроса следователями территориального следственного отдела СУСК России по Пермскому краю обвиняемой в убийства ребенка в Перми. На кадрах женщина говорит, что задержана по статье об убийстве малолетнего, далее признается, что убила собственного сына.По данным регионального следственного управления, в ночь с 11 на 12 июля обвиняемая в своей квартире в Мотовилихинском районе Перми путем удушения совершила убийство своего 9-летнего сына, после чего оставила на теле ребенка колото-резаные раны. Скрывая следы преступления, женщина в чемодане переместила тело ребенка к мусорным контейнерам в центральной части города.Чемодан с телом ребенка утром 12 июля нашел местный житель на мусорной площадке на улице Монастырской в Перми (вблизи центра города).

https://ria.ru/20240712/osmotr-1959328807.html

https://ria.ru/20240703/tula-1957075938.html

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Кадры с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка на мусорке в Перми Кадры с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка на мусорке в Перми 2024-07-15T13:41 true PT0M15S

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происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), россия, пермский край