https://ria.ru/20240715/sk-1959741015.html

В Саратове школьник ранил подростка осколком стеклянной бутылки

В Саратове школьник ранил подростка осколком стеклянной бутылки - РИА Новости, 15.07.2024

В Саратове школьник ранил подростка осколком стеклянной бутылки

Следователи проводят проверку по факту конфликта школьников в Саратове, в ходе которого один из подростков ранил другого фрагментом стеклянной бутылки, сообщило РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T12:41

2024-07-15T12:41

2024-07-15T12:41

происшествия

саратов

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту конфликта школьников в Саратове, в ходе которого один из подростков ранил другого фрагментом стеклянной бутылки, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "По предварительным данным, 13 июля 2024 года между 12-летним мальчиком и его сверстниками на Крымском проезде города Саратова произошел конфликт. Один из мальчиков ударил 12-летнего фрагментом стеклянной бутылки. Несовершеннолетнему потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении. Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20240306/prigovor-1931488997.html

саратов

россия

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происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)