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В Саратове школьник ранил подростка осколком стеклянной бутылки - РИА Новости, 15.07.2024
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12:41 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/sk-1959741015.html
В Саратове школьник ранил подростка осколком стеклянной бутылки
В Саратове школьник ранил подростка осколком стеклянной бутылки - РИА Новости, 15.07.2024
В Саратове школьник ранил подростка осколком стеклянной бутылки
Следователи проводят проверку по факту конфликта школьников в Саратове, в ходе которого один из подростков ранил другого фрагментом стеклянной бутылки, сообщило РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T12:41
2024-07-15T12:41
происшествия
саратов
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту конфликта школьников в Саратове, в ходе которого один из подростков ранил другого фрагментом стеклянной бутылки, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "По предварительным данным, 13 июля 2024 года между 12-летним мальчиком и его сверстниками на Крымском проезде города Саратова произошел конфликт. Один из мальчиков ударил 12-летнего фрагментом стеклянной бутылки. Несовершеннолетнему потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении. Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове школьник ранил подростка осколком стеклянной бутылки

СК в Саратове разбирается в конфликте школьников, где один травмирован осколком

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Читать ria.ru в
САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту конфликта школьников в Саратове, в ходе которого один из подростков ранил другого фрагментом стеклянной бутылки, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
«
"По предварительным данным, 13 июля 2024 года между 12-летним мальчиком и его сверстниками на Крымском проезде города Саратова произошел конфликт. Один из мальчиков ударил 12-летнего фрагментом стеклянной бутылки. Несовершеннолетнему потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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ПроисшествияСаратовРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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