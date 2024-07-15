https://ria.ru/20240715/sk-1959741015.html
В Саратове школьник ранил подростка осколком стеклянной бутылки
В Саратове школьник ранил подростка осколком стеклянной бутылки - РИА Новости, 15.07.2024
В Саратове школьник ранил подростка осколком стеклянной бутылки
Следователи проводят проверку по факту конфликта школьников в Саратове, в ходе которого один из подростков ранил другого фрагментом стеклянной бутылки, сообщило РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T12:41
2024-07-15T12:41
2024-07-15T12:41
происшествия
саратов
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту конфликта школьников в Саратове, в ходе которого один из подростков ранил другого фрагментом стеклянной бутылки, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "По предварительным данным, 13 июля 2024 года между 12-летним мальчиком и его сверстниками на Крымском проезде города Саратова произошел конфликт. Один из мальчиков ударил 12-летнего фрагментом стеклянной бутылки. Несовершеннолетнему потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении. Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20240306/prigovor-1931488997.html
саратов
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове школьник ранил подростка осколком стеклянной бутылки
СК в Саратове разбирается в конфликте школьников, где один травмирован осколком