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Мать ребенка, чье тело нашли в чемодане в Перми, признала вину

Мать ребенка, чье тело нашли в чемодане в Перми, признала вину - РИА Новости, 15.07.2024

Мать ребенка, чье тело нашли в чемодане в Перми, признала вину

Мать девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, полностью признала вину, сообщила пресс-служба СУ СК по Пермскому краю. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T09:42

2024-07-15T09:42

2024-07-15T19:59

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следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 15 июл — РИА Новости. Мать девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, полностью признала вину, сообщила пресс-служба СУ СК по Пермскому краю."В ходе очередного допроса обвиняемая в убийстве своего девятилетнего сына полностью признала вину в совершенном ею преступлении", — уточнили в ведомстве.По данным СК, в ночь с 11 на 12 июля обвиняемая в своей квартире в Мотовилихинском районе Перми задушила девятилетнего сына, после чего оставила на теле ребенка колото-резаные раны. Для сокрытия преступления женщина в чемодане переместила тело ребенка к мусорным контейнерам в центральной части города.Утром 12 июля местный житель обнаружил тело мальчика. Спустя сутки силовики задержали подозреваемую — 34-летнюю мать убитого ребенка Ирину Шатову. Позднее ей предъявили уголовное обвинение по статье об убийстве малолетнего.В понедельник днем в Ленинском районном суде Перми обвиняемой изберут меру пресечения.

https://ria.ru/20240712/osmotr-1959328807.html

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Кадры с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка на мусорке в Перми Кадры с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка на мусорке в Перми 2024-07-15T09:42 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), россия, пермский край