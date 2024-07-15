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Мать ребенка, чье тело нашли в чемодане в Перми, признала вину
Мать ребенка, чье тело нашли в чемодане в Перми, признала вину - РИА Новости, 15.07.2024
Мать ребенка, чье тело нашли в чемодане в Перми, признала вину
Мать девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, полностью признала вину, сообщила пресс-служба СУ СК по Пермскому краю. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T09:42
2024-07-15T09:42
2024-07-15T19:59
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ПЕРМЬ, 15 июл — РИА Новости. Мать девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, полностью признала вину, сообщила пресс-служба СУ СК по Пермскому краю."В ходе очередного допроса обвиняемая в убийстве своего девятилетнего сына полностью признала вину в совершенном ею преступлении", — уточнили в ведомстве.По данным СК, в ночь с 11 на 12 июля обвиняемая в своей квартире в Мотовилихинском районе Перми задушила девятилетнего сына, после чего оставила на теле ребенка колото-резаные раны. Для сокрытия преступления женщина в чемодане переместила тело ребенка к мусорным контейнерам в центральной части города.Утром 12 июля местный житель обнаружил тело мальчика. Спустя сутки силовики задержали подозреваемую — 34-летнюю мать убитого ребенка Ирину Шатову. Позднее ей предъявили уголовное обвинение по статье об убийстве малолетнего.В понедельник днем в Ленинском районном суде Перми обвиняемой изберут меру пресечения.
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Кадры с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка на мусорке в Перми
Кадры с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка на мусорке в Перми
2024-07-15T09:42
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происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), россия, пермский край
Происшествия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Пермский край
Мать ребенка, чье тело нашли в чемодане в Перми, признала вину
СК: мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, признала вину