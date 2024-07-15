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В России к 2030 году обновят более 35 тысяч школ
В России к 2030 году обновят более 35 тысяч школ - РИА Новости, 15.07.2024
В России к 2030 году обновят более 35 тысяч школ
В России к 2030 году обновится более 35 тысяч школ, заявили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:51
2024-07-15T14:51
2024-07-15T15:13
общество
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В России к 2030 году обновится более 35 тысяч школ, заявили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко."К 2030 году в России обновится более 35 тысяч школ, и таким образом (будут) созданы комфортные условия для 6 миллионов учащихся. Почти 800 тысяч студентов и молодых ученых будут вовлечены в программы профессионального развития. Развернем также широкую сеть молодежных образовательных центров, ежегодно в их программах смогут участвовать не менее 160 тыс. человек", - сказал Чернышенко после стратегической сессии председателя правительства РФ Михаила Мишустина по подготовке нацпроекта "Молодежи и дети".По словам вице-премьера РФ, также планируется привлечь в отечественную науку и образовательную сферу талантливых студентов из других стран – порядка 500 тысяч человек. Помимо этого, 100 передовых инженерных школ займутся подготовкой инженеров высшей квалификации.
https://ria.ru/20240712/efimov-1959191562.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко
В России к 2030 году обновят более 35 тысяч школ
Чернышенко: в России к 2030 году обновят более 35 тысяч школ