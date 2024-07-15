https://ria.ru/20240715/shkoly-1959775936.html

В России к 2030 году обновят более 35 тысяч школ

В России к 2030 году обновят более 35 тысяч школ - РИА Новости, 15.07.2024

В России к 2030 году обновят более 35 тысяч школ

В России к 2030 году обновится более 35 тысяч школ, заявили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:51

2024-07-15T14:51

2024-07-15T15:13

общество

россия

дмитрий чернышенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893588226_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1554cd6517beb9cd3c8d06c9e094e0a7.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В России к 2030 году обновится более 35 тысяч школ, заявили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко."К 2030 году в России обновится более 35 тысяч школ, и таким образом (будут) созданы комфортные условия для 6 миллионов учащихся. Почти 800 тысяч студентов и молодых ученых будут вовлечены в программы профессионального развития. Развернем также широкую сеть молодежных образовательных центров, ежегодно в их программах смогут участвовать не менее 160 тыс. человек", - сказал Чернышенко после стратегической сессии председателя правительства РФ Михаила Мишустина по подготовке нацпроекта "Молодежи и дети".По словам вице-премьера РФ, также планируется привлечь в отечественную науку и образовательную сферу талантливых студентов из других стран – порядка 500 тысяч человек. Помимо этого, 100 передовых инженерных школ займутся подготовкой инженеров высшей квалификации.

https://ria.ru/20240712/efimov-1959191562.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, дмитрий чернышенко