Рейтинг@Mail.ru
В России к 2030 году обновят более 35 тысяч школ - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 15.07.2024 (обновлено: 15:13 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/shkoly-1959775936.html
В России к 2030 году обновят более 35 тысяч школ
В России к 2030 году обновят более 35 тысяч школ - РИА Новости, 15.07.2024
В России к 2030 году обновят более 35 тысяч школ
В России к 2030 году обновится более 35 тысяч школ, заявили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:51
2024-07-15T15:13
общество
россия
дмитрий чернышенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893588226_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1554cd6517beb9cd3c8d06c9e094e0a7.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В России к 2030 году обновится более 35 тысяч школ, заявили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко."К 2030 году в России обновится более 35 тысяч школ, и таким образом (будут) созданы комфортные условия для 6 миллионов учащихся. Почти 800 тысяч студентов и молодых ученых будут вовлечены в программы профессионального развития. Развернем также широкую сеть молодежных образовательных центров, ежегодно в их программах смогут участвовать не менее 160 тыс. человек", - сказал Чернышенко после стратегической сессии председателя правительства РФ Михаила Мишустина по подготовке нацпроекта "Молодежи и дети".По словам вице-премьера РФ, также планируется привлечь в отечественную науку и образовательную сферу талантливых студентов из других стран – порядка 500 тысяч человек. Помимо этого, 100 передовых инженерных школ займутся подготовкой инженеров высшей квалификации.
https://ria.ru/20240712/efimov-1959191562.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893588226_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_cf10eb6afcf3c85154a7d5056d5cbb3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко
В России к 2030 году обновят более 35 тысяч школ

Чернышенко: в России к 2030 году обновят более 35 тысяч школ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчитель в классе
Учитель в классе - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Учитель в классе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В России к 2030 году обновится более 35 тысяч школ, заявили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"К 2030 году в России обновится более 35 тысяч школ, и таким образом (будут) созданы комфортные условия для 6 миллионов учащихся. Почти 800 тысяч студентов и молодых ученых будут вовлечены в программы профессионального развития. Развернем также широкую сеть молодежных образовательных центров, ежегодно в их программах смогут участвовать не менее 160 тыс. человек", - сказал Чернышенко после стратегической сессии председателя правительства РФ Михаила Мишустина по подготовке нацпроекта "Молодежи и дети".
По словам вице-премьера РФ, также планируется привлечь в отечественную науку и образовательную сферу талантливых студентов из других стран – порядка 500 тысяч человек. Помимо этого, 100 передовых инженерных школ займутся подготовкой инженеров высшей квалификации.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Ефимов: школа и детский сад в ТиНАО дадут Москве 350 рабочих мест
12 июля, 14:06
 
ОбществоРоссияДмитрий Чернышенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала