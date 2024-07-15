https://ria.ru/20240715/shkolnitsa-1959896646.html

В Дагестане пропала школьница

В Дагестане пропала школьница - РИА Новости, 15.07.2024

В Дагестане пропала школьница

Поиски 14-летней девочки ведутся в Дагестане, школьница вышла из дома и не вернулась, сообщили в МВД республики. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T22:59

2024-07-15T22:59

2024-07-15T23:04

происшествия

бабаюртовский район

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МАХАЧКАЛА, 15 июл - РИА Новости. Поиски 14-летней девочки ведутся в Дагестане, школьница вышла из дома и не вернулась, сообщили в МВД республики. "МВД Дагестана устанавливает местонахождение 14-летней девочки… которая 15.07.2024 года примерно в 10 утра (мск) вышла из дома и не вернулась", – говорится в сообщении. Она уроженка селения Ургалай Бабаюртовского района.

https://ria.ru/20240226/shkolnitsa-1929463319.html

бабаюртовский район

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, бабаюртовский район