https://ria.ru/20240715/shkolnitsa-1959896646.html
В Дагестане пропала школьница
В Дагестане пропала школьница - РИА Новости, 15.07.2024
В Дагестане пропала школьница
Поиски 14-летней девочки ведутся в Дагестане, школьница вышла из дома и не вернулась, сообщили в МВД республики. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T22:59
2024-07-15T22:59
2024-07-15T23:04
происшествия
бабаюртовский район
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МАХАЧКАЛА, 15 июл - РИА Новости. Поиски 14-летней девочки ведутся в Дагестане, школьница вышла из дома и не вернулась, сообщили в МВД республики. "МВД Дагестана устанавливает местонахождение 14-летней девочки… которая 15.07.2024 года примерно в 10 утра (мск) вышла из дома и не вернулась", – говорится в сообщении. Она уроженка селения Ургалай Бабаюртовского района.
https://ria.ru/20240226/shkolnitsa-1929463319.html
бабаюртовский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, бабаюртовский район
Происшествия, Бабаюртовский район
В Дагестане пропала школьница
В Дагестане ищут 14-летнюю школьницу, которая ушла из дома и не вернулась