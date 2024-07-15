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В Дагестане пропала школьница - РИА Новости, 15.07.2024
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22:59 15.07.2024 (обновлено: 23:04 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/shkolnitsa-1959896646.html
В Дагестане пропала школьница
В Дагестане пропала школьница - РИА Новости, 15.07.2024
В Дагестане пропала школьница
Поиски 14-летней девочки ведутся в Дагестане, школьница вышла из дома и не вернулась, сообщили в МВД республики. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T22:59
2024-07-15T23:04
происшествия
бабаюртовский район
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МАХАЧКАЛА, 15 июл - РИА Новости. Поиски 14-летней девочки ведутся в Дагестане, школьница вышла из дома и не вернулась, сообщили в МВД республики. "МВД Дагестана устанавливает местонахождение 14-летней девочки… которая 15.07.2024 года примерно в 10 утра (мск) вышла из дома и не вернулась", – говорится в сообщении. Она уроженка селения Ургалай Бабаюртовского района.
https://ria.ru/20240226/shkolnitsa-1929463319.html
бабаюртовский район
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Наталья Макарова
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происшествия, бабаюртовский район
Происшествия, Бабаюртовский район
В Дагестане пропала школьница

В Дагестане ищут 14-летнюю школьницу, которая ушла из дома и не вернулась

© Flickr / Allie VerbovetskayaПолицейские машины в Дагестане
Полицейские машины в Дагестане - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Flickr / Allie Verbovetskaya
Полицейские машины в Дагестане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 15 июл - РИА Новости. Поиски 14-летней девочки ведутся в Дагестане, школьница вышла из дома и не вернулась, сообщили в МВД республики.
«
"МВД Дагестана устанавливает местонахождение 14-летней девочки… которая 15.07.2024 года примерно в 10 утра (мск) вышла из дома и не вернулась", – говорится в сообщении.
Она уроженка селения Ургалай Бабаюртовского района.
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