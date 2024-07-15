https://ria.ru/20240715/sezd-1959784642.html

Секретная служба усилила безопасность на съезде республиканцев

Секретная служба усилила безопасность на съезде республиканцев - РИА Новости, 15.07.2024

Секретная служба усилила безопасность на съезде республиканцев

Секретная служба США усилила охрану бывшего президента США Дональда Трампа после покушения на него и пересмотрела меры безопасности на съезде Республиканской... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:13

2024-07-15T15:13

2024-07-15T15:23

в мире

сша

покушение на дональда трампа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959601757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_96403b20a8afb53c5f56b4aeadbd892e.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Секретная служба США усилила охрану бывшего президента США Дональда Трампа после покушения на него и пересмотрела меры безопасности на съезде Республиканской партии в Милуоки, сообщила глава ведомства Кимберли Читл."Я уверена в плане по безопасности, который ввели наш координатор по съезду от Секретной Службы и наши партнеры, и который мы пересмотрели и усилили после стрельбы в субботу... в дополнение к дополнительным усилениям безопасности, которые мы предоставили охране бывшего президента Трампа в июне, мы также внесли изменения в его охрану с субботы, чтобы обеспечить продолжение его защиты на конвенции и в оставшейся части кампании", - говорится в заявлении Читл, опубликованном на сайте ведомства.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания, примерно, в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240715/gosduma-1959788902.html

https://ria.ru/20240715/tramp-1959771891.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, покушение на дональда трампа