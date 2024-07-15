https://ria.ru/20240715/sezd-1959784642.html
Секретная служба усилила безопасность на съезде республиканцев
Секретная служба усилила безопасность на съезде республиканцев - РИА Новости, 15.07.2024
Секретная служба усилила безопасность на съезде республиканцев
Секретная служба США усилила охрану бывшего президента США Дональда Трампа после покушения на него и пересмотрела меры безопасности на съезде Республиканской... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:13
2024-07-15T15:13
2024-07-15T15:23
в мире
сша
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Секретная служба США усилила охрану бывшего президента США Дональда Трампа после покушения на него и пересмотрела меры безопасности на съезде Республиканской партии в Милуоки, сообщила глава ведомства Кимберли Читл."Я уверена в плане по безопасности, который ввели наш координатор по съезду от Секретной Службы и наши партнеры, и который мы пересмотрели и усилили после стрельбы в субботу... в дополнение к дополнительным усилениям безопасности, которые мы предоставили охране бывшего президента Трампа в июне, мы также внесли изменения в его охрану с субботы, чтобы обеспечить продолжение его защиты на конвенции и в оставшейся части кампании", - говорится в заявлении Читл, опубликованном на сайте ведомства.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания, примерно, в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240715/gosduma-1959788902.html
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в мире, сша, покушение на дональда трампа
В мире, США, Покушение на Дональда Трампа
Секретная служба усилила безопасность на съезде республиканцев
Глава Секретной службы заявил об усилении безопасности на съезде республиканцев
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Секретная служба США усилила охрану бывшего президента США Дональда Трампа после покушения на него и пересмотрела меры безопасности на съезде Республиканской партии в Милуоки, сообщила глава ведомства Кимберли Читл.
"Я уверена в плане по безопасности, который ввели наш координатор по съезду от Секретной Службы и наши партнеры, и который мы пересмотрели и усилили после стрельбы в субботу... в дополнение к дополнительным усилениям безопасности, которые мы предоставили охране бывшего президента Трампа в июне, мы также внесли изменения в его охрану с субботы, чтобы обеспечить продолжение его защиты на конвенции и в оставшейся части кампании", - говорится в заявлении Читл, опубликованном на сайте ведомства.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания, примерно, в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.