https://ria.ru/20240715/sbu-1959816280.html
СБУ заявила о задержании мужчины, публиковавшего маршруты военкомов
СБУ заявила о задержании мужчины, публиковавшего маршруты военкомов - РИА Новости, 15.07.2024
СБУ заявила о задержании мужчины, публиковавшего маршруты военкомов
СБУ заявила о задержании администратора Telegram-канала, который публиковал маршруты передвижения сотрудников военкомата и агитировал призывников уклоняться от... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:44
2024-07-15T16:44
2024-07-15T16:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаев (украина)
владимир зеленский
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100986/36/1009863608_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_d1ccf0fc75aecfb86efa4c162dff29c6.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. СБУ заявила о задержании администратора Telegram-канала, который публиковал маршруты передвижения сотрудников военкомата и агитировал призывников уклоняться от мобилизации, ему грозит до 12 лет лишения свободы. "СБУ задержала администратора Telegram-канала, который сливал локации ВСУ в Николаеве… Фигурант администрировал местный Telegram-канал, в котором публиковал местонахождение и маршруты движения представителей территориального центра комплектования (военкоматов – ред.), а также призвал призывников уклоняться от мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. В ведомстве утверждают, что подозреваемый действовал по заданию российских спецслужб. Уголовное дело против него заведено по статье "Препятствование законной деятельности ВСУ". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе.
https://ria.ru/20240712/provokatsiya-1959268676.html
https://ria.ru/20240615/voditel-1953161715.html
украина
николаев (украина)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100986/36/1009863608_102:0:1899:1348_1920x0_80_0_0_8e93476363bb2289fba175dc426b6ce9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, николаев (украина), владимир зеленский, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаев (Украина), Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
СБУ заявила о задержании мужчины, публиковавшего маршруты военкомов
СБУ: задержан администратор канала, публиковавший маршруты военкомов