https://ria.ru/20240715/sbu-1959816280.html

СБУ заявила о задержании мужчины, публиковавшего маршруты военкомов

СБУ заявила о задержании мужчины, публиковавшего маршруты военкомов - РИА Новости, 15.07.2024

СБУ заявила о задержании мужчины, публиковавшего маршруты военкомов

СБУ заявила о задержании администратора Telegram-канала, который публиковал маршруты передвижения сотрудников военкомата и агитировал призывников уклоняться от... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:44

2024-07-15T16:44

2024-07-15T16:45

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. СБУ заявила о задержании администратора Telegram-канала, который публиковал маршруты передвижения сотрудников военкомата и агитировал призывников уклоняться от мобилизации, ему грозит до 12 лет лишения свободы. "СБУ задержала администратора Telegram-канала, который сливал локации ВСУ в Николаеве… Фигурант администрировал местный Telegram-канал, в котором публиковал местонахождение и маршруты движения представителей территориального центра комплектования (военкоматов – ред.), а также призвал призывников уклоняться от мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. В ведомстве утверждают, что подозреваемый действовал по заданию российских спецслужб. Уголовное дело против него заведено по статье "Препятствование законной деятельности ВСУ". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе.

https://ria.ru/20240712/provokatsiya-1959268676.html

https://ria.ru/20240615/voditel-1953161715.html

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в мире, украина, николаев (украина), владимир зеленский, служба безопасности украины, вооруженные силы украины