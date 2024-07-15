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СБУ заявила о задержании мужчины, публиковавшего маршруты военкомов - РИА Новости, 15.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:44 15.07.2024 (обновлено: 16:45 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/sbu-1959816280.html
СБУ заявила о задержании мужчины, публиковавшего маршруты военкомов
СБУ заявила о задержании мужчины, публиковавшего маршруты военкомов - РИА Новости, 15.07.2024
СБУ заявила о задержании мужчины, публиковавшего маршруты военкомов
СБУ заявила о задержании администратора Telegram-канала, который публиковал маршруты передвижения сотрудников военкомата и агитировал призывников уклоняться от... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:44
2024-07-15T16:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаев (украина)
владимир зеленский
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. СБУ заявила о задержании администратора Telegram-канала, который публиковал маршруты передвижения сотрудников военкомата и агитировал призывников уклоняться от мобилизации, ему грозит до 12 лет лишения свободы. "СБУ задержала администратора Telegram-канала, который сливал локации ВСУ в Николаеве… Фигурант администрировал местный Telegram-канал, в котором публиковал местонахождение и маршруты движения представителей территориального центра комплектования (военкоматов – ред.), а также призвал призывников уклоняться от мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. В ведомстве утверждают, что подозреваемый действовал по заданию российских спецслужб. Уголовное дело против него заведено по статье "Препятствование законной деятельности ВСУ". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе.
https://ria.ru/20240712/provokatsiya-1959268676.html
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в мире, украина, николаев (украина), владимир зеленский, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаев (Украина), Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
СБУ заявила о задержании мужчины, публиковавшего маршруты военкомов

СБУ: задержан администратор канала, публиковавший маршруты военкомов

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники СБУ Украины
Сотрудники СБУ Украины - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники СБУ Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. СБУ заявила о задержании администратора Telegram-канала, который публиковал маршруты передвижения сотрудников военкомата и агитировал призывников уклоняться от мобилизации, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
«
"СБУ задержала администратора Telegram-канала, который сливал локации ВСУ в Николаеве… Фигурант администрировал местный Telegram-канал, в котором публиковал местонахождение и маршруты движения представителей территориального центра комплектования (военкоматов – ред.), а также призвал призывников уклоняться от мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
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В ведомстве утверждают, что подозреваемый действовал по заданию российских спецслужб. Уголовное дело против него заведено по статье "Препятствование законной деятельности ВСУ". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНиколаев (Украина)Владимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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