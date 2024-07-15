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"Жесткий сигнал": саудиты пригрозили сбросить европейский долг из-за России - РИА Новости, 15.07.2024
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08:00 15.07.2024 (обновлено: 11:37 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/saudity--1959338449.html
"Жесткий сигнал": саудиты пригрозили сбросить европейский долг из-за России
"Жесткий сигнал": саудиты пригрозили сбросить европейский долг из-за России - РИА Новости, 15.07.2024
"Жесткий сигнал": саудиты пригрозили сбросить европейский долг из-за России
Саудовская Аравия может распродать долговые бумаги Евросоюза в ответ на конфискацию российских активов. Аналитики подчеркивают: это четкий сигнал Западу о том,... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T08:00
2024-07-15T11:37
экономика
саудовская аравия
сша
эр-рияд (город)
g7
евросоюз
брикс
еврооблигации
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Саудовская Аравия может распродать долговые бумаги Евросоюза в ответ на конфискацию российских активов. Аналитики подчеркивают: это четкий сигнал Западу о том, что следует соблюдать нормы международного права, о которых "Большая семерка" давно забыла. Что стоит за таким заявлением и готовы ли в Эр-Рияде к реальным действиям — в материале РИА Новости.Могут распродатьКак известно, в G7 хотят присвоить почти 300 миллиардов долларов, принадлежащих России. Саудиты пригрозили в таком случае избавиться от бумаг ЕС, в том числе французских, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.Агентство в то же время указывает, что в Минфине Саудовской Аравии эту идею не поддержали. "Наши отношения с G7 и другими странами основаны на взаимном уважении, и мы продолжаем обсуждать все вопросы, которые способствуют глобальному росту и повышают устойчивость международной финансовой системы", — цитирует Bloomberg комментарий ведомства.Однако, отмечают наблюдатели, само обсуждение такого варианта дает понять Западу: всему есть предел, международное право надо соблюдать.&quot;Реакция Минфина обусловлена нежеланием дестабилизировать долговой рынок. Реальные намерения могут быть совсем иными&quot;, — подчеркивает Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver.Заметный держательСаудовская Аравия входит в десятку крупнейших иностранных держателей государственного долга США.Всего валютных резервов — 455,2 миллиарда долларов. Золотой запас — 323 тонны. Американских казначейских обязательств — на 135,9 миллиарда."Сколько евробондов у Эр-Рияда, неизвестно. Общие вложения стран Персидского залива в единую валюту ЕС и ценные бумаги — порядка 15,1 миллиарда", — указывает Николай Переславский, руководитель отдела экономических исследований CM Service.Для сравнения: резервы Европейского центрального банка (ЕЦБ) — около 69 миллиардов евро: 51 — в валюте, 18 — в золоте. То есть саудовские вложения в экономику ЕС не столь значительны и, как полагают эксперты, существенного влияния на рынок их распродажа не окажет."Чтобы действительно вызвать обвал, к Эр-Риярду должны присоединиться Пекин и Токио, а это крайне маловероятно", — добавляет Андрей Лобода.Опасный прецедент Тем не менее прецедент весьма опасный — примеру Саудовской Аравии могут последовать другие страны Персидского залива.&quot;Цепная реакция приведет к серьезной распродаже, что усугубит и так довольно слабые экономические показатели еврозоны. Иностранным инвесторам принадлежит примерно 50% госдолга Франции — это намного больше, чем в Италии (28), США (30). У Испании — 40, Германии — 45. Иностранцы при возникновении проблем очень быстро уходят с рынка. И для стабилизации Парижу потребуется больше времени&quot;, — поясняет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Вдобавок под угрозой окажутся инвестпроекты. В 2023-м на Парижском форуме Франция и Саудовская Аравия подписали соглашения почти на три миллиарда долларов.Дипломатическое влияниеТаким образом, ситуация двоякая. С одной стороны, ни скрытый, ни явный конфликт с Европой и США саудитам не нужен. На первом плане у них — исключительно собственные интересы. Эр-Рияду важны стабильные и рабочие отношения с Западом, если это не угрожает государственности, отмечает Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс".С другой стороны, Западу подали сигнал: Эр-Рияд не поддерживает попытки кражи активов у неподконтрольных США стран и может принять меры для защиты интересов своих партнеров. Более того, в этом году Саудовская Аравия присоединилась к БРИКС.Недавний отказ Эр-Рияда продлить договор с Вашингтоном об обязательной торговле нефтью в долларах вызвал широкий международный резонанс, напоминает Николай Переславский.Саудовская Аравия — давно не слабый региональный игрок, а важнейший нефтяной экспортер, чьи решения — определяющие в картеле ОПЕК, а значит, и во всем мире. Саудитам очень не нравятся антироссийские санкции и "милитаризация" доллара. Разрыв полувекового договора — серьезный шаг в сторону от нефтедолларовой системы. Глобальная тенденция использования прочих валют в международной торговле усилится.Нынешние инициативы также свидетельствуют об усилении дипломатического влияния Эр-Рияда, и Западу стоит это учитывать. Хотя подобные угрозы не в стиле саудовских властей, но они все же обрисовали G7 возможные последствия любых захватов активов, указывает Bloomberg.В мае — июне "Большая семерка" изучала различные варианты в отношении заблокированных средств Банка России. В итоге решили отдать Киеву только полученную от них прибыль, хотя США и Великобритания настаивали на более смелых вариантах, включая прямую конфискацию. В ЕС все же опасаются так рисковать единой европейской валютой.
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Наталья Дембинская
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экономика, саудовская аравия, сша, эр-рияд (город), g7, евросоюз, брикс, еврооблигации
Экономика, Саудовская Аравия, США, Эр-Рияд (город), G7, Евросоюз, БРИКС, еврооблигации
"Жесткий сигнал": саудиты пригрозили сбросить европейский долг из-за России

Саудиты пригрозили странам G7 из-за возможной конфискации российских активов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНаследный принц и министр обороны Королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд
Наследный принц и министр обороны Королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Саудовская Аравия может распродать долговые бумаги Евросоюза в ответ на конфискацию российских активов. Аналитики подчеркивают: это четкий сигнал Западу о том, что следует соблюдать нормы международного права, о которых "Большая семерка" давно забыла. Что стоит за таким заявлением и готовы ли в Эр-Рияде к реальным действиям — в материале РИА Новости.

Могут распродать

Как известно, в G7 хотят присвоить почти 300 миллиардов долларов, принадлежащих России. Саудиты пригрозили в таком случае избавиться от бумаг ЕС, в том числе французских, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.
Агентство в то же время указывает, что в Минфине Саудовской Аравии эту идею не поддержали. "Наши отношения с G7 и другими странами основаны на взаимном уважении, и мы продолжаем обсуждать все вопросы, которые способствуют глобальному росту и повышают устойчивость международной финансовой системы", — цитирует Bloomberg комментарий ведомства.
Однако, отмечают наблюдатели, само обсуждение такого варианта дает понять Западу: всему есть предел, международное право надо соблюдать.
«

"Реакция Минфина обусловлена нежеланием дестабилизировать долговой рынок. Реальные намерения могут быть совсем иными", — подчеркивает Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver.

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Заметный держатель

Саудовская Аравия входит в десятку крупнейших иностранных держателей государственного долга США.
Всего валютных резервов — 455,2 миллиарда долларов. Золотой запас — 323 тонны. Американских казначейских обязательств — на 135,9 миллиарда.
"Сколько евробондов у Эр-Рияда, неизвестно. Общие вложения стран Персидского залива в единую валюту ЕС и ценные бумаги — порядка 15,1 миллиарда", — указывает Николай Переславский, руководитель отдела экономических исследований CM Service.
Для сравнения: резервы Европейского центрального банка (ЕЦБ) — около 69 миллиардов евро: 51 — в валюте, 18 — в золоте. То есть саудовские вложения в экономику ЕС не столь значительны и, как полагают эксперты, существенного влияния на рынок их распродажа не окажет.
"Чтобы действительно вызвать обвал, к Эр-Риярду должны присоединиться Пекин и Токио, а это крайне маловероятно", — добавляет Андрей Лобода.
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Опасный прецедент

Тем не менее прецедент весьма опасный — примеру Саудовской Аравии могут последовать другие страны Персидского залива.
«

"Цепная реакция приведет к серьезной распродаже, что усугубит и так довольно слабые экономические показатели еврозоны. Иностранным инвесторам принадлежит примерно 50% госдолга Франции — это намного больше, чем в Италии (28), США (30). У Испании — 40, Германии — 45. Иностранцы при возникновении проблем очень быстро уходят с рынка. И для стабилизации Парижу потребуется больше времени", — поясняет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.

Вдобавок под угрозой окажутся инвестпроекты. В 2023-м на Парижском форуме Франция и Саудовская Аравия подписали соглашения почти на три миллиарда долларов.
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Дипломатическое влияние

Таким образом, ситуация двоякая. С одной стороны, ни скрытый, ни явный конфликт с Европой и США саудитам не нужен. На первом плане у них — исключительно собственные интересы. Эр-Рияду важны стабильные и рабочие отношения с Западом, если это не угрожает государственности, отмечает Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс".
«

С другой стороны, Западу подали сигнал: Эр-Рияд не поддерживает попытки кражи активов у неподконтрольных США стран и может принять меры для защиты интересов своих партнеров. Более того, в этом году Саудовская Аравия присоединилась к БРИКС.

Недавний отказ Эр-Рияда продлить договор с Вашингтоном об обязательной торговле нефтью в долларах вызвал широкий международный резонанс, напоминает Николай Переславский.
Саудовская Аравия — давно не слабый региональный игрок, а важнейший нефтяной экспортер, чьи решения — определяющие в картеле ОПЕК, а значит, и во всем мире. Саудитам очень не нравятся антироссийские санкции и "милитаризация" доллара. Разрыв полувекового договора — серьезный шаг в сторону от нефтедолларовой системы. Глобальная тенденция использования прочих валют в международной торговле усилится.
«

Нынешние инициативы также свидетельствуют об усилении дипломатического влияния Эр-Рияда, и Западу стоит это учитывать. Хотя подобные угрозы не в стиле саудовских властей, но они все же обрисовали G7 возможные последствия любых захватов активов, указывает Bloomberg.

В мае — июне "Большая семерка" изучала различные варианты в отношении заблокированных средств Банка России. В итоге решили отдать Киеву только полученную от них прибыль, хотя США и Великобритания настаивали на более смелых вариантах, включая прямую конфискацию. В ЕС все же опасаются так рисковать единой европейской валютой.
 
ЭкономикаСаудовская АравияСШАЭр-Рияд (город)G7ЕвросоюзБРИКСеврооблигации
 
 
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