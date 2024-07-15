https://ria.ru/20240715/saudity--1959338449.html

"Жесткий сигнал": саудиты пригрозили сбросить европейский долг из-за России

"Жесткий сигнал": саудиты пригрозили сбросить европейский долг из-за России - РИА Новости, 15.07.2024

"Жесткий сигнал": саудиты пригрозили сбросить европейский долг из-за России

Саудовская Аравия может распродать долговые бумаги Евросоюза в ответ на конфискацию российских активов. Аналитики подчеркивают: это четкий сигнал Западу о том,... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T08:00

2024-07-15T08:00

2024-07-15T11:37

экономика

саудовская аравия

сша

эр-рияд (город)

g7

евросоюз

брикс

еврооблигации

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876859413_0:0:3011:1695_1920x0_80_0_0_bb6076ffeea50b9240df1fc9de4d5170.jpg

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Саудовская Аравия может распродать долговые бумаги Евросоюза в ответ на конфискацию российских активов. Аналитики подчеркивают: это четкий сигнал Западу о том, что следует соблюдать нормы международного права, о которых "Большая семерка" давно забыла. Что стоит за таким заявлением и готовы ли в Эр-Рияде к реальным действиям — в материале РИА Новости.Могут распродатьКак известно, в G7 хотят присвоить почти 300 миллиардов долларов, принадлежащих России. Саудиты пригрозили в таком случае избавиться от бумаг ЕС, в том числе французских, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.Агентство в то же время указывает, что в Минфине Саудовской Аравии эту идею не поддержали. "Наши отношения с G7 и другими странами основаны на взаимном уважении, и мы продолжаем обсуждать все вопросы, которые способствуют глобальному росту и повышают устойчивость международной финансовой системы", — цитирует Bloomberg комментарий ведомства.Однако, отмечают наблюдатели, само обсуждение такого варианта дает понять Западу: всему есть предел, международное право надо соблюдать."Реакция Минфина обусловлена нежеланием дестабилизировать долговой рынок. Реальные намерения могут быть совсем иными", — подчеркивает Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver.Заметный держательСаудовская Аравия входит в десятку крупнейших иностранных держателей государственного долга США.Всего валютных резервов — 455,2 миллиарда долларов. Золотой запас — 323 тонны. Американских казначейских обязательств — на 135,9 миллиарда."Сколько евробондов у Эр-Рияда, неизвестно. Общие вложения стран Персидского залива в единую валюту ЕС и ценные бумаги — порядка 15,1 миллиарда", — указывает Николай Переславский, руководитель отдела экономических исследований CM Service.Для сравнения: резервы Европейского центрального банка (ЕЦБ) — около 69 миллиардов евро: 51 — в валюте, 18 — в золоте. То есть саудовские вложения в экономику ЕС не столь значительны и, как полагают эксперты, существенного влияния на рынок их распродажа не окажет."Чтобы действительно вызвать обвал, к Эр-Риярду должны присоединиться Пекин и Токио, а это крайне маловероятно", — добавляет Андрей Лобода.Опасный прецедент Тем не менее прецедент весьма опасный — примеру Саудовской Аравии могут последовать другие страны Персидского залива."Цепная реакция приведет к серьезной распродаже, что усугубит и так довольно слабые экономические показатели еврозоны. Иностранным инвесторам принадлежит примерно 50% госдолга Франции — это намного больше, чем в Италии (28), США (30). У Испании — 40, Германии — 45. Иностранцы при возникновении проблем очень быстро уходят с рынка. И для стабилизации Парижу потребуется больше времени", — поясняет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Вдобавок под угрозой окажутся инвестпроекты. В 2023-м на Парижском форуме Франция и Саудовская Аравия подписали соглашения почти на три миллиарда долларов.Дипломатическое влияниеТаким образом, ситуация двоякая. С одной стороны, ни скрытый, ни явный конфликт с Европой и США саудитам не нужен. На первом плане у них — исключительно собственные интересы. Эр-Рияду важны стабильные и рабочие отношения с Западом, если это не угрожает государственности, отмечает Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс".С другой стороны, Западу подали сигнал: Эр-Рияд не поддерживает попытки кражи активов у неподконтрольных США стран и может принять меры для защиты интересов своих партнеров. Более того, в этом году Саудовская Аравия присоединилась к БРИКС.Недавний отказ Эр-Рияда продлить договор с Вашингтоном об обязательной торговле нефтью в долларах вызвал широкий международный резонанс, напоминает Николай Переславский.Саудовская Аравия — давно не слабый региональный игрок, а важнейший нефтяной экспортер, чьи решения — определяющие в картеле ОПЕК, а значит, и во всем мире. Саудитам очень не нравятся антироссийские санкции и "милитаризация" доллара. Разрыв полувекового договора — серьезный шаг в сторону от нефтедолларовой системы. Глобальная тенденция использования прочих валют в международной торговле усилится.Нынешние инициативы также свидетельствуют об усилении дипломатического влияния Эр-Рияда, и Западу стоит это учитывать. Хотя подобные угрозы не в стиле саудовских властей, но они все же обрисовали G7 возможные последствия любых захватов активов, указывает Bloomberg.В мае — июне "Большая семерка" изучала различные варианты в отношении заблокированных средств Банка России. В итоге решили отдать Киеву только полученную от них прибыль, хотя США и Великобритания настаивали на более смелых вариантах, включая прямую конфискацию. В ЕС все же опасаются так рисковать единой европейской валютой.

https://ria.ru/20240710/pushkov-1958662702.html

https://ria.ru/20240629/aktivy-1956265439.html

https://ria.ru/20240617/neft-1952999781.html

саудовская аравия

сша

эр-рияд (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, саудовская аравия, сша, эр-рияд (город), g7, евросоюз, брикс, еврооблигации