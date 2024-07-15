https://ria.ru/20240715/samolety-1959897818.html

Берлин исключил поставку Украине немецких истребителей

Берлин исключил поставку Украине немецких истребителей - РИА Новости, 15.07.2024

Берлин исключил поставку Украине немецких истребителей

Германия не намерена по примеру других стран поставлять боевые самолеты на Украину, поскольку не располагает истребителями F-16, пилотированию которыми обучают... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T23:12

2024-07-15T23:12

2024-07-15T23:12

специальная военная операция на украине

украина

россия

германия

сергей лавров

фридрих мерц

энтони блинкен

нато

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БЕРЛИН, 15 июл - РИА Новости. Германия не намерена по примеру других стран поставлять боевые самолеты на Украину, поскольку не располагает истребителями F-16, пилотированию которыми обучают украинских летчиков, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт. Ранее глава крупнейшей оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц выступил за то, чтобы Германия передала Украине боевые самолеты, беря пример с ряда других стран, намеренных поставить F-16 в рамках "коалиции по истребителям". "Это не совсем новое предложение, и в то же время у бундесвера... нет истребителей такого типа. В связи с этим было принято решение, что Германия не будет участвовать в такой коалиции", - заявил Хебештрайт журналистам в ходе брифинга правительства в понедельник. Он напомнил, что украинские пилоты на данный момент проходят обучение именно на истребителях F-16. "Даже если внешне истребители выглядят похоже, в обращении они совершенно разные. Речь идет о долгосрочном обучении, поэтому нет смысла передавать Украине боевые самолеты разных типов", - добавил он. Хебештрайт подчеркнул, что Германия сосредоточена на оснащении Украины средствами ПВО. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в этом году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

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https://ria.ru/20240419/proizvodstvo-1941113602.html

https://ria.ru/20240408/istrebiteli-1938502885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, германия, сергей лавров, фридрих мерц, энтони блинкен, нато, хдс/хсс, f-16