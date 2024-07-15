https://ria.ru/20240715/samolety-1959771235.html
Минобороны получило первые партии модернизированных истребителей МиГ-31
Минобороны получило первые партии модернизированных истребителей МиГ-31 - РИА Новости, 15.07.2024
Минобороны получило первые партии модернизированных истребителей МиГ-31
Воздушно-космическим силам России переданы первые в этом году партии отремонтированных и модернизированных истребителей МиГ-31, сообщила Объединенная... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:36
2024-07-15T14:36
2024-07-15T14:36
безопасность
россия
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
миг-31
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Воздушно-космическим силам России переданы первые в этом году партии отремонтированных и модернизированных истребителей МиГ-31, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). "Филиал ПАО "ОАК" Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" произвел отправку Минобороны России первых в этом году партий самолетов типа МиГ-31, прошедших ремонт и модернизацию. Авиационная техника поставлена в рамках исполнения обязательств по гособоронзаказу", - говорится в сообщении. После проведения комплекса наземных и летных испытаний, подтвердивших заданные требования, самолеты отправлены к местам постоянного базирования, отметили в ОАК. Истребитель-перехватчик МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей в любых метеоусловиях и на любой высоте, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Модификация МиГ-31К способна нести гиперзвуковую ракету "Кинжал" - авиационный аналог "Искандера".
https://ria.ru/20240325/ssha-1935559757.html
https://ria.ru/20230928/istrebitel-1899122500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), миг-31
Безопасность, Россия, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), МиГ-31
Минобороны получило первые партии модернизированных истребителей МиГ-31
ОАК: ВКС получили первые партии отремонтированных и модернизированных МиГ-31
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Воздушно-космическим силам России переданы первые в этом году партии отремонтированных и модернизированных истребителей МиГ-31, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).
"Филиал ПАО "ОАК" Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" произвел отправку Минобороны России первых в этом году партий самолетов типа МиГ-31, прошедших ремонт и модернизацию. Авиационная техника поставлена в рамках исполнения обязательств по гособоронзаказу", - говорится в сообщении.
После проведения комплекса наземных и летных испытаний, подтвердивших заданные требования, самолеты отправлены к местам постоянного базирования, отметили в ОАК.
Истребитель-перехватчик МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей в любых метеоусловиях и на любой высоте, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Модификация МиГ-31К способна нести гиперзвуковую ракету "Кинжал" - авиационный аналог "Искандера".