https://ria.ru/20240715/samolety-1959771235.html

Минобороны получило первые партии модернизированных истребителей МиГ-31

Минобороны получило первые партии модернизированных истребителей МиГ-31 - РИА Новости, 15.07.2024

Минобороны получило первые партии модернизированных истребителей МиГ-31

Воздушно-космическим силам России переданы первые в этом году партии отремонтированных и модернизированных истребителей МиГ-31, сообщила Объединенная... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:36

2024-07-15T14:36

2024-07-15T14:36

безопасность

россия

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

миг-31

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Воздушно-космическим силам России переданы первые в этом году партии отремонтированных и модернизированных истребителей МиГ-31, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). "Филиал ПАО "ОАК" Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" произвел отправку Минобороны России первых в этом году партий самолетов типа МиГ-31, прошедших ремонт и модернизацию. Авиационная техника поставлена в рамках исполнения обязательств по гособоронзаказу", - говорится в сообщении. После проведения комплекса наземных и летных испытаний, подтвердивших заданные требования, самолеты отправлены к местам постоянного базирования, отметили в ОАК. Истребитель-перехватчик МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей в любых метеоусловиях и на любой высоте, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Модификация МиГ-31К способна нести гиперзвуковую ракету "Кинжал" - авиационный аналог "Искандера".

https://ria.ru/20240325/ssha-1935559757.html

https://ria.ru/20230928/istrebitel-1899122500.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), миг-31