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После ДТП на западе Москвы приставы изъяли электросамокат
После ДТП на западе Москвы приставы изъяли электросамокат - РИА Новости, 15.07.2024
После ДТП на западе Москвы приставы изъяли электросамокат
Судебные приставы изъяли электросамокат у студента-дизайнера после ДТП, сообщается на официальном сайте управления ФССП по Москве. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T20:13
2024-07-15T20:13
2024-07-15T21:02
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происшествия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Судебные приставы изъяли электросамокат у студента-дизайнера после ДТП, сообщается на официальном сайте управления ФССП по Москве. Уточняется, что инцидент произошел на западе столицы. Молодой человек, управляя электросамокатом в нетрезвом состоянии, совершил наезд на пожилую женщину. "В связи с повторным характером правонарушения суд <...> постановил изъять транспортное средство, использованное при совершении преступления, в собственность государства", — говорится в сообщении.При вынесении приговора суд руководствовался статьей 264.1 Уголовного кодекса. Молодому человеку также запретили управлять транспортными средствами в течение полутора лет.Отмечается, что изъятие электросамоката в доход государства после ДТП стало первым подобным прецедентом в столице.
https://ria.ru/20240715/peterburg-1959852182.html
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москва, россия, происшествия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Москва, Россия, Происшествия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
После ДТП на западе Москвы приставы изъяли электросамокат
Судебные приставы изъяли электросамокат у студента-дизайнера после ДТП в Москве