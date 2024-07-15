https://ria.ru/20240715/samokat-1959874372.html

После ДТП на западе Москвы приставы изъяли электросамокат

После ДТП на западе Москвы приставы изъяли электросамокат - РИА Новости, 15.07.2024

После ДТП на западе Москвы приставы изъяли электросамокат

Судебные приставы изъяли электросамокат у студента-дизайнера после ДТП, сообщается на официальном сайте управления ФССП по Москве. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T20:13

2024-07-15T20:13

2024-07-15T21:02

москва

россия

происшествия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Судебные приставы изъяли электросамокат у студента-дизайнера после ДТП, сообщается на официальном сайте управления ФССП по Москве. Уточняется, что инцидент произошел на западе столицы. Молодой человек, управляя электросамокатом в нетрезвом состоянии, совершил наезд на пожилую женщину. "В связи с повторным характером правонарушения суд <...> постановил изъять транспортное средство, использованное при совершении преступления, в собственность государства", — говорится в сообщении.При вынесении приговора суд руководствовался статьей 264.1 Уголовного кодекса. Молодому человеку также запретили управлять транспортными средствами в течение полутора лет.Отмечается, что изъятие электросамоката в доход государства после ДТП стало первым подобным прецедентом в столице.

https://ria.ru/20240715/peterburg-1959852182.html

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москва, россия, происшествия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)