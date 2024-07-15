https://ria.ru/20240715/sammit-1959882859.html

США поддержат Киев, если он решит пригласить Россию на саммит по Украине

США поддержат Киев, если он решит пригласить Россию на саммит по Украине - РИА Новости, 15.07.2024

США поддержат Киев, если он решит пригласить Россию на саммит по Украине

США поддержат Киев, если он решит пригласить Россию на новый саммит по Украине, но решение всё равно принимать украинским властям, заявил представитель госдепа... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T21:02

2024-07-15T21:02

2024-07-15T21:19

в мире

сша

киев

россия

государственный департамент сша

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739887844_0:233:1280:953_1920x0_80_0_0_9035e898bdca445b20737d8069aa8489.jpg

ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. США поддержат Киев, если он решит пригласить Россию на новый саммит по Украине, но решение всё равно принимать украинским властям, заявил представитель госдепа США Мэттью Миллер.Ранее Владимир Зеленский заявил, что представители России "должны быть на втором саммите" по Украине в ноябре."Если они (власти Украины - ред.) хотят пригласить Россию на этот саммит, то, конечно, мы это поддерживаем", - сказал Миллер в ходе брифинга.При этом он отметил, что решать, приглашать ли представителей Москвы на очередной саммит, должны всё равно в Киеве.В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял РИА Новости, комментируя тему нового саммита по Украине, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается.Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240715/slutskij-1959874955.html

https://ria.ru/20240715/orban-1959724297.html

сша

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, киев, россия, государственный департамент сша