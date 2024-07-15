https://ria.ru/20240715/ryba-1959729753.html

В Ростове-на-Дону зафиксировали массовую гибель рыбы

В Ростове-на-Дону зафиксировали массовую гибель рыбы - РИА Новости, 15.07.2024

В Ростове-на-Дону зафиксировали массовую гибель рыбы

В Северном водохранилище Ростова-на-Дону произошла массовая гибель мелкой рыбы, сообщило Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T11:58

2024-07-15T11:58

2024-07-15T16:48

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ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл — РИА Новости. В Северном водохранилище Ростова-на-Дону произошла массовая гибель мелкой рыбы, сообщило Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области."При отсутствии естественного течения и длительного периода высоких температур происходит снижение концентрации растворенного кислорода в воде, вызывая гипоксию и в результате замор рыбы в водоеме", — пояснили в ведомстве. При этом наблюдается активное цветение водохранилища.Признаков сброса сточных вод или размещения каких-либо отходов не выявили.Специалисты администрации района расчистили берега водохранилища от вымершей рыбы. С начала июля в Ростовской области установилась экстремально жаркая погода, которая, по прогнозу синоптиков, сохранится до конца недели.

https://ria.ru/20231010/ustroystvo-1901645489.html

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ростовская область

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жкх, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия