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В Ростове-на-Дону зафиксировали массовую гибель рыбы
В Ростове-на-Дону зафиксировали массовую гибель рыбы - РИА Новости, 15.07.2024
В Ростове-на-Дону зафиксировали массовую гибель рыбы
В Северном водохранилище Ростова-на-Дону произошла массовая гибель мелкой рыбы, сообщило Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T11:58
2024-07-15T11:58
2024-07-15T16:48
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл — РИА Новости. В Северном водохранилище Ростова-на-Дону произошла массовая гибель мелкой рыбы, сообщило Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области."При отсутствии естественного течения и длительного периода высоких температур происходит снижение концентрации растворенного кислорода в воде, вызывая гипоксию и в результате замор рыбы в водоеме", — пояснили в ведомстве. При этом наблюдается активное цветение водохранилища.Признаков сброса сточных вод или размещения каких-либо отходов не выявили.Специалисты администрации района расчистили берега водохранилища от вымершей рыбы. С начала июля в Ростовской области установилась экстремально жаркая погода, которая, по прогнозу синоптиков, сохранится до конца недели.
https://ria.ru/20231010/ustroystvo-1901645489.html
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жкх, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия
ЖКХ, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Происшествия
В Ростове-на-Дону зафиксировали массовую гибель рыбы
В водохранилище Ростова-на-Дону произошла гибель рыбы из-за недостатка кислорода