https://ria.ru/20240715/ruanda-1959158176.html

Процедура выборов президента Руанды

Процедура выборов президента Руанды - РИА Новости, 15.07.2024

Процедура выборов президента Руанды

В соответствии с Конституцией Руанды (2003), президент является главой государства и верховным главнокомандующим вооруженных сил. Президент Руанды избирается на РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T00:34

2024-07-15T00:34

2024-07-15T00:34

справки

руанда

поль кагаме

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В соответствии с Конституцией Руанды (2003), президент является главой государства и верховным главнокомандующим вооруженных сил. Президент Руанды избирается на основе всеобщего и равного избирательного права тайным голосованием сроком на пять лет с правом однократного переизбрания.В декабре 2015 года в Руанде прошел всенародный референдум, во время которого большая часть населения поддержала внесение поправок к конституции, которые позволили действующему президенту Полю Кагаме выдвинуть свою кандидатуру на третий семилетний срок, а затем избираться еще на два пятилетних срока, начиная с 2024 года. Президентом страны может быть дееспособный и правоспособный гражданин Руанды по рождению не моложе 35 лет, ведущий достойный образ жизни. Кандидат в президенты не должен иметь гражданства другой страны. Он должен проживать в Руанде на момент выдвижения своей кандидатуры. Президентом страны не может стать лицо, приговоренное к тюремному заключению на шесть месяцев и более. Кандидатом в президенты не может стать лицо, которое привело к банкротству компанию или учреждение, сотрудником которого он являлся, если не наступили реабилитирующие обстоятельства. Президент республики и спикер палаты депутатов не могут быть представителями одной и той же политической партии. Должность президента несовместима с любой другой выборной государственной должностью, другими государственными гражданскими или военными должностями, или любой другой профессией.Порядок выдвижения кандидатов на выборах президента Руанды, процедуру и сроки проведения выборов, подсчет бюллетеней, разрешение избирательных споров, объявление результатов выборов определяет Органический закон о выборах.Ответственным за выборы органом является Национальная избирательная комиссия. Выборы президента республики проводятся не позднее чем за 30 дней и не ранее чем за 60 дней до окончания срока полномочий действующего президента.Дата голосования и период избирательной кампании определяются указом президента. Публикация указа осуществляется не позднее, чем за 90 дней до выборов. Срок избирательной кампании не должен быть менее 20 дней. Проведение избирательной кампании запрещается накануне и в день выборов.Список кандидатов, имеющие право участие в президентских выборах, публикуется за семь дней до начала избирательной кампании.Выдвигать кандидатов на выборы могут политические партии или коалиция политических партий. Также возможен вариант независимого кандидата.Независимый кандидат должен предоставить список из не менее чем 600 избирателей, поддержавших его кандидатуру и зарегистрированных в избирательном списке, в том числе не менее 12 человек в каждом округе, зарегистрированных в избирательном списке этого округа.Выдвижение кандидата на должность президента происходит с помощью подачи соответствующего заявления лично кандидатом после опубликования указа президента о выборах. Заявление подается в двух экземплярах, подписанных кандидатом с помощью отпечатка пальца, и в сопровождении документа, удостоверяющего подлинность предоставленной информации. Выдвижение кандидатуры на должность президента республики происходит не позднее, чем за 45 дней до дня голосования.Избирательным округом на президентских выборах является вся территория страны. Граждане Руанды, проживающие за границей, имеют право голосовать в дипломатических представительствах и консульских учреждениях, находящихся в соответствующем иностранном государстве.Выборы президента проводятся в один тур голосования. Кандидат, набравший относительное большинство поданных голосов, становится президентом. Если первые два кандидата имеют равное количество голосов, второй тур будет проведен в течение 30 дней только для этих кандидатов.Если на выборах участвует только один кандидат, он считается победившим, если получает абсолютное большинство поданных голосов. В случае неизбрания кандидата в течение 90 дней организуются новые выборы. Если на этих выборах также остается один кандидат, он побеждает на выборах независимо от количества полученных голосов.Избирательным правом обладает дееспособный и правоспособный гражданин Руанды, достигший 18-летнего возраста. Каждый гражданин обязан зарегистрироваться в списке избирателей, предъявив для этого удостоверение личности или любой другой документ, подтверждающий наличие гражданства Руанды.Голосование длится в течение одного дня с 7.00 до 15.00. В случае обоснованной задержки времени начала или конца голосования участковая комиссия может изменить время открытия и закрытия избирательного участка по согласовании с председателем комиссии.Голосование осуществляется с помощью избирательного бюллетеня. Избиратель голосует только один раз, используя отпечаток большого пальца или ручку. Голосование осуществляется в кабине для голосования. После того как избиратель проголосовал, он опускает избирательный бюллетень в урну для голосования, избирателю выдается свидетельство о том, что он проголосовал.Объявление предварительных результатов выборов осуществляется в течение пяти дней после закрытия избирательных участков, а объявление окончательных результатов выборов осуществляется в течение семи дней после объявления предварительных результатов.Действующий президент Республики остается в должности до тех пор, пока избранный президент не вступил в должность.Перед вступлением в должность избранный президенты Руанды публично приносит присягу перед председателем Верховного суда. Новоизбранный президент вступает в должность в течение 30 дней после своего избрания.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

руанда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, руанда, поль кагаме