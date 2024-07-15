https://ria.ru/20240715/rossija-1959781725.html
"Росатом" успешно испытал ядерное топливо для маневрирования мощностью АЭС
"Росатом" успешно испытал ядерное топливо для маневрирования мощностью АЭС - РИА Новости, 15.07.2024
"Росатом" успешно испытал ядерное топливо для маневрирования мощностью АЭС
Специалисты российской атомной отрасли успешно завершили испытания ядерного топлива, позволяющего реакторам АЭС работать в режиме суточного маневрирования... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:08
2024-07-15T15:08
2024-07-15T15:45
ядерные технологии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
твэл
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ввэр-1000
технологии
наука
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли успешно завершили испытания ядерного топлива, позволяющего реакторам АЭС работать в режиме суточного маневрирования мощностью, важном для энергосистемы, сообщила пресс-служба управляющей компании топливного дивизиона "Росатома" ТВЭЛ. Способность атомных электростанций с помощью маневрирования мощностью участвовать в регулировании нагрузки энергосистемы сейчас становится одним из факторов конкурентоспособности атомной энергетики. Но для этого надо, в частности, доказать возможность устойчивой эксплуатации ядерного топлива при периодических изменениях мощности реакторной установки. "Ученые из научного и топливного дивизионов "Росатома" успешно завершили эксперимент "Маневр-1", в котором исследовались параметры ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1200 в режиме суточного маневрирования мощностью реакторной установки", - говорится в сообщении. Испытания велись в исследовательском реакторе МИР на площадке димитровградского НИИ атомных реакторов (НИИАР, входит в научный дивизион "Росатома") по заказу АО "ТВЭЛ" (управляющая компания Топливного дивизиона "Росатома"). Объектом исследования стали тепловыделяющие элементы (твэлы) в различном исполнении. "Сценарий проведения испытаний в исследовательском реакторе обеспечил полную имитацию эксплуатации ядерного топлива в режиме суточного маневрирования мощностью энергоблока ВВЭР-1200 в 18-месячном топливном цикле", - отмечается в сообщении. Результаты эксперимента будут использованы, в частности, для подтверждения надежности ядерного топлива в суточном графике несения маневренной нагрузки. По итогам реакторных испытаний и послереакторных исследований российское ядерное топливо полностью подтвердило свою работоспособность в режиме суточного маневрирования мощностью, подчеркивается в пресс-релизе. "Результаты исследования подтвердили, что ядерное топливо производства "Росатома" полностью сохраняет целостность и работоспособность в условиях многократного быстрого изменения линейной мощности твэла. Это еще один шаг на пути к обоснованию эксплуатации российских реакторов большой мощности в маневренном режиме. Наши отраслевые исследования по повышению эффективности атомной генерации вызывают значительный интерес со стороны зарубежных операторов АЭС российского дизайна. В частности, для реакторов ВВЭР-1200 – это обоснование эксплуатации в маневренном режиме, для реакторов ВВЭР-1000 – обоснование эксплуатации энергоблока на повышенной мощности до 107% от номинальной", - отметил старший вице-президент по научно-технической деятельности ТВЭЛ Александр Угрюмов, слова которого приведены в сообщении. В мировой практике атомные электростанции, как правило, эксплуатируются в режиме базовой нагрузки, а баланс потребления и спроса в энергосистеме регулируется за счет высокоманевренной генерации (газовой и гидроэнергетики), а также перетоков электроэнергии. Маневрирование мощностью атомных энергоблоков актуально для отдельных региональных или национальных энергосистем с высокой долей атомной генерации (например, в энергопрофицитных регионах это поможет более равномерно загружать все генерирующие мощности). В отдельных странах, где растет доля возобновляемой энергетики, мощность которых не регулируется и зависит только от погоды, но при этом нет развитой гидрогенерации или высокоманевренных газовых электростанций, маневрирование мощностью АЭС может стать одним из решений для более эффективного балансирования энергосистемы в целом. Ожидается, что маневрирование мощностью поможет повысить гибкость и эффективность энергосистем, и в конечном итоге – стать еще одним фактором конкурентоспособности атомной энергетики. В 2020-2022 годах на передовых российских энергоблоках ВВЭР-1200 Нововоронежской и Ленинградской АЭС прошли испытания режимов работы энергоблока в суточном графике несения маневренной нагрузки на различных уровнях мощности. В планах концерна "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома") - выполнение работ по обоснованию возможности внедрения режима суточного регулирования на энергоблоках ВВЭР-1200.
https://ria.ru/20240710/aes-1958685423.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", твэл, ленинградская аэс, ввэр-1000, технологии, наука, россия
Ядерные технологии, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ТВЭЛ, Ленинградская АЭС, ВВЭР-1000, Технологии, Наука, Россия
"Росатом" успешно испытал ядерное топливо для маневрирования мощностью АЭС
"Росатом" подтвердил надежность использования топлива ВВЭР в маневренном режиме
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Специалисты российской атомной отрасли успешно завершили испытания ядерного топлива, позволяющего реакторам АЭС работать в режиме суточного маневрирования мощностью, важном для энергосистемы, сообщила пресс-служба
управляющей компании топливного дивизиона "Росатома" ТВЭЛ.
Способность атомных электростанций с помощью маневрирования мощностью участвовать в регулировании нагрузки энергосистемы сейчас становится одним из факторов конкурентоспособности атомной энергетики. Но для этого надо, в частности, доказать возможность устойчивой эксплуатации ядерного топлива при периодических изменениях мощности реакторной установки.
"Ученые из научного и топливного дивизионов "Росатома" успешно завершили эксперимент "Маневр-1", в котором исследовались параметры ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1200 в режиме суточного маневрирования мощностью реакторной установки", - говорится в сообщении.
Испытания велись в исследовательском реакторе МИР на площадке димитровградского НИИ атомных реакторов (НИИАР, входит в научный дивизион "Росатома") по заказу АО "ТВЭЛ" (управляющая компания Топливного дивизиона "Росатома"). Объектом исследования стали тепловыделяющие элементы (твэлы) в различном исполнении. "Сценарий проведения испытаний в исследовательском реакторе обеспечил полную имитацию эксплуатации ядерного топлива в режиме суточного маневрирования мощностью энергоблока ВВЭР-1200 в 18-месячном топливном цикле", - отмечается в сообщении.
Результаты эксперимента будут использованы, в частности, для подтверждения надежности ядерного топлива в суточном графике несения маневренной нагрузки.
По итогам реакторных испытаний и послереакторных исследований российское ядерное топливо полностью подтвердило свою работоспособность в режиме суточного маневрирования мощностью, подчеркивается в пресс-релизе.
"Результаты исследования подтвердили, что ядерное топливо производства "Росатома" полностью сохраняет целостность и работоспособность в условиях многократного быстрого изменения линейной мощности твэла. Это еще один шаг на пути к обоснованию эксплуатации российских реакторов большой мощности в маневренном режиме. Наши отраслевые исследования по повышению эффективности атомной генерации вызывают значительный интерес со стороны зарубежных операторов АЭС российского дизайна. В частности, для реакторов ВВЭР-1200 – это обоснование эксплуатации в маневренном режиме, для реакторов ВВЭ
Р-1000 – обоснование эксплуатации энергоблока на повышенной мощности до 107% от номинальной", - отметил старший вице-президент по научно-технической деятельности ТВЭЛ Александр Угрюмов, слова которого приведены в сообщении.
В мировой практике атомные электростанции, как правило, эксплуатируются в режиме базовой нагрузки, а баланс потребления и спроса в энергосистеме регулируется за счет высокоманевренной генерации (газовой и гидроэнергетики), а также перетоков электроэнергии. Маневрирование мощностью атомных энергоблоков актуально для отдельных региональных или национальных энергосистем с высокой долей атомной генерации (например, в энергопрофицитных регионах это поможет более равномерно загружать все генерирующие мощности).
В отдельных странах, где растет доля возобновляемой энергетики, мощность которых не регулируется и зависит только от погоды, но при этом нет развитой гидрогенерации или высокоманевренных газовых электростанций, маневрирование мощностью АЭС может стать одним из решений для более эффективного балансирования энергосистемы в целом. Ожидается, что маневрирование мощностью поможет повысить гибкость и эффективность энергосистем, и в конечном итоге – стать еще одним фактором конкурентоспособности атомной энергетики.
В 2020-2022 годах на передовых российских энергоблоках ВВЭР-1200 Нововоронежской и Ленинградской АЭС
прошли испытания режимов работы энергоблока в суточном графике несения маневренной нагрузки на различных уровнях мощности. В планах концерна "Росэнергоатом
" (электроэнергетический дивизион "Росатома") - выполнение работ по обоснованию возможности внедрения режима суточного регулирования на энергоблоках ВВЭР-1200.