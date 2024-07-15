Минекаев и Долголенко сыграют главные роли в экранизации поэмы Пушкина
Минекаев и Долголенко сыграют главные роли в фэнтези "Руслан и Людмила"
Рузиль Минекаев и Алена Долголенко. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Известный по проекту "Слово пацана" актер Рузиль Минекаев и молодая актриса Алена Долголенко сыграют главные роли в фэнтези-блокбастере "Руслан и Людмила", сообщили в пресс-службе кинокомпании "Централ Партнершип".
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"Компания "Марс Медиа" объявила исполнителей главных ролей в фэнтези-блокбастере "Руслан и Людмила". Главные роли в картине сыграют Рузиль Минекаев ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Буратино") и Алена Долголенко ("Пророк. История Александра Пушкина")", - говорится в сообщении.
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Поэма Александра Пушкина "Руслан и Людмила" уже пережила несколько экранизаций: первая картина, снятая в 1914 году, утеряна, а самую известную экранизацию - двухсерийный фильм, в 1972 году снял Александр Птушко, напомнили в пресс-службе. Режиссером новой экранизации выступит Егор Чичканов.
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"Во мне очень отзываются пронизывающие текст ирония, юмор, наглость и даже дерзость. И мне хочется подойти к экранизации этого произведения именно с этими ключами в руках. Не бояться неожиданных поворотов и интерпретаций и смело смотреть на эту историю любви, будто она рассказана впервые, и сделать это современным киноязыком", - приводятся слова Чичканова.
Основной блок съемок проекта начнется весной 2025 года, отметили создатели. Планируется, что фильм выйдет в прокат в 2027 году.