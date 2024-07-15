https://ria.ru/20240715/roli-1959772059.html

Минекаев и Долголенко сыграют главные роли в экранизации поэмы Пушкина

Минекаев и Долголенко сыграют главные роли в экранизации поэмы Пушкина - РИА Новости, 15.07.2024

Минекаев и Долголенко сыграют главные роли в экранизации поэмы Пушкина

Известный по проекту "Слово пацана" актер Рузиль Минекаев и молодая актриса Алена Долголенко сыграют главные роли в фэнтези-блокбастере "Руслан и Людмила",... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:39

2024-07-15T14:39

2024-07-15T14:39

культура

александр пушкин

централ партнершип

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Известный по проекту "Слово пацана" актер Рузиль Минекаев и молодая актриса Алена Долголенко сыграют главные роли в фэнтези-блокбастере "Руслан и Людмила", сообщили в пресс-службе кинокомпании "Централ Партнершип". "Компания "Марс Медиа" объявила исполнителей главных ролей в фэнтези-блокбастере "Руслан и Людмила". Главные роли в картине сыграют Рузиль Минекаев ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Буратино") и Алена Долголенко ("Пророк. История Александра Пушкина")", - говорится в сообщении. Поэма Александра Пушкина "Руслан и Людмила" уже пережила несколько экранизаций: первая картина, снятая в 1914 году, утеряна, а самую известную экранизацию - двухсерийный фильм, в 1972 году снял Александр Птушко, напомнили в пресс-службе. Режиссером новой экранизации выступит Егор Чичканов. "Во мне очень отзываются пронизывающие текст ирония, юмор, наглость и даже дерзость. И мне хочется подойти к экранизации этого произведения именно с этими ключами в руках. Не бояться неожиданных поворотов и интерпретаций и смело смотреть на эту историю любви, будто она рассказана впервые, и сделать это современным киноязыком", - приводятся слова Чичканова. Основной блок съемок проекта начнется весной 2025 года, отметили создатели. Планируется, что фильм выйдет в прокат в 2027 году.

https://ria.ru/20240712/kino-1959062107.html

https://ria.ru/20240416/film-1940454909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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александр пушкин, централ партнершип