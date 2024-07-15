https://ria.ru/20240715/rets-1959704283.html
РЭЦ представил рейтинг регионов по реализации нацпроекта по экспорту
РЭЦ представил рейтинг регионов по реализации нацпроекта по экспорту - РИА Новости, 15.07.2024
РЭЦ представил рейтинг регионов по реализации нацпроекта по экспорту
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ) сформировал рейтинг регионов РФ по уровню эффективности внедрения в рамках национального проекта... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T10:21
2024-07-15T10:21
2024-07-15T10:21
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ) сформировал рейтинг регионов РФ по уровню эффективности внедрения в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0) за первое полугодие 2024 года, сообщает центр.РЭС 2.0 включает в себя инструменты, внедрение которых позволит создать в российских регионах условия для осуществления и развития экспортной деятельности. В рамках стандарта предусмотрены такие мероприятия, как разработка и реализация документов стратегического планирования экспортной деятельности, создание инфраструктуры поддержки экспорта, формирование системы подготовки кадров, обучение экспортеров и региональных управленческих команд, оказание мер поддержки компаниям, продвижение и популяризация экспортной деятельности в стране и за рубежом, а также другие мероприятия по развитию регионального экспорта.Внедрение стандарта является целевым показателем национального проекта, достижение которого направлено на обеспечение роста несырьевого неэнергетического экспорта."Особенностью новой методики формирования Рейтинга является оценка усилий региональных властей не только уровня достижения федерального показателя, но и качества реализации предусмотренных им мероприятий, а также эффективности внедрения Регстандарта в целом", - говорится в сообщении.Так, по состоянию на 3 июля Свердловская область заняла почетное первое место в рейтинге эффективности внедрения РЭС 2.0 среди 85 регионов РФ, реализующих национальный проект в сфере международной кооперации и экспорта.Также в пятерку лидеров вошли Башкирия, Новгородская область, Югра и Челябинская область.В топ-10 регионов по итогам первого полугодия вошли Свердловская область, Башкирия, Новгородская область, Югра, Челябинская и Омская области, Татарстан, Саратовская область, Алтайский край и Владимирская область."Внедрение Регионального экспортного стандарта призвано создать равные и понятные базовые условия для раскрытия экспортного потенциала российских регионов. Следует отметить, что за цифрами обозначенных показателей и достигнутых результатов скрывается огромный труд регионов по формированию необходимых условий поддержки экспортеров, реализации комплекса мероприятий по преодолению внутренних и внешних барьеров при выходе на зарубежные рынки, развитию инфраструктуры. Рейтинг эффективности внедрения РЭС 2.0 – это дополнительный инструмент анализа и выявления передовых региональных практик поддержки экспорта, позволяющий не только оценить статус реализации национального проекта, но и обозначить дальнейшие направления совместной работы РЭЦ и российских регионов в достижении стратегических целей по развитию ННЭ", - отметил вице-президент РЭЦ Роман Генкель, его слова приводятся в сообщении.С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20240712/litsenzii-1959215916.html
https://ria.ru/20240711/kompensatsii-1959016680.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ) сформировал рейтинг регионов РФ по уровню эффективности внедрения в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0) за первое полугодие 2024 года, сообщает центр.
РЭС 2.0 включает в себя инструменты, внедрение которых позволит создать в российских регионах условия для осуществления и развития экспортной деятельности. В рамках стандарта предусмотрены такие мероприятия, как разработка и реализация документов стратегического планирования экспортной деятельности, создание инфраструктуры поддержки экспорта, формирование системы подготовки кадров, обучение экспортеров и региональных управленческих команд, оказание мер поддержки компаниям, продвижение и популяризация экспортной деятельности в стране и за рубежом, а также другие мероприятия по развитию регионального экспорта.
Внедрение стандарта является целевым показателем национального проекта, достижение которого направлено на обеспечение роста несырьевого неэнергетического экспорта.
"Особенностью новой методики формирования Рейтинга является оценка усилий региональных властей не только уровня достижения федерального показателя, но и качества реализации предусмотренных им мероприятий, а также эффективности внедрения Регстандарта в целом", - говорится в сообщении.
Так, по состоянию на 3 июля Свердловская область
заняла почетное первое место в рейтинге эффективности внедрения РЭС 2.0 среди 85 регионов РФ, реализующих национальный проект в сфере международной кооперации и экспорта.
Также в пятерку лидеров вошли Башкирия, Новгородская область
, Югра
и Челябинская область
.
В топ-10 регионов по итогам первого полугодия вошли Свердловская область, Башкирия, Новгородская область, Югра, Челябинская и Омская области
, Татарстан, Саратовская область
, Алтайский край
и Владимирская область
.
"Внедрение Регионального экспортного стандарта призвано создать равные и понятные базовые условия для раскрытия экспортного потенциала российских регионов. Следует отметить, что за цифрами обозначенных показателей и достигнутых результатов скрывается огромный труд регионов по формированию необходимых условий поддержки экспортеров, реализации комплекса мероприятий по преодолению внутренних и внешних барьеров при выходе на зарубежные рынки, развитию инфраструктуры. Рейтинг эффективности внедрения РЭС 2.0 – это дополнительный инструмент анализа и выявления передовых региональных практик поддержки экспорта, позволяющий не только оценить статус реализации национального проекта, но и обозначить дальнейшие направления совместной работы РЭЦ и российских регионов в достижении стратегических целей по развитию ННЭ", - отметил вице-президент РЭЦ Роман Генкель, его слова приводятся в сообщении.
С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте РЭЦ.