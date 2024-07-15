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Нижегородская область получит 2,3 млрд рублей на развитие трех территорий - РИА Новости, 15.07.2024
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Нижегородская область
 
16:09 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/razvitie-1959804150.html
Нижегородская область получит 2,3 млрд рублей на развитие трех территорий
Нижегородская область получит 2,3 млрд рублей на развитие трех территорий - РИА Новости, 15.07.2024
Нижегородская область получит 2,3 млрд рублей на развитие трех территорий
Нижегородская область получит 2,3 миллиарда рублей федеральных средств на комплексное развитие трех сельских территорий, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:09
2024-07-15T16:09
нижегородская область
россия
семенов
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Нижегородская область получит 2,3 миллиарда рублей федеральных средств на комплексное развитие трех сельских территорий, сообщает пресс-служба правительства региона. Министерство сельского хозяйства России отобрало для реализации проекты развития города Семенов, села Большое Болдино и рабочего поселка Вознесенское в рамках ведомственного проекта "Современный облик сельских территорий" госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ). Реализация этих проектов запланирована на 2025-2027 годы. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что благодаря этому решению региону удалось привлечь на программу КРСТ в три раза больше федеральных средств, чем на 2024 год. "Семенов, Большое Болдино и Вознесенское – настоящие места силы в нашем регионе, которые с каждым годом привлекают все больше туристов. Важно, чтобы здесь было комфортно не только гостям, но и самим жителям. В Семенове построим детский сад, МФЦ и водопровод, в Вознесенском – водопровод и центр культурного развития на 500 мест, модернизируем футбольный стадион. Комплексное развитие Большого Болдина включает в себя капремонт здания под центр чернолощеной керамики и гончарного промысла, строительство линии передачи данных, водозабора, социально-культурного и делового центра", - приводит слова Никитина пресс-служба. Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что общая стоимость проектов комплексного развития сельских территорий составила 3,2 миллиарда рублей. "Два миллиарда триста миллионов рублей из этой суммы мы получим от федерации, остальные – софинансируем сами. В целом в 2025 году мы направим на программу 1,1 миллиарда рублей, из которых 0,9 миллиарда – федеральные", - добавил он.
https://ria.ru/20240131/blagoustroystvo-1924556203.html
https://ria.ru/20240321/informtsentry-1934764164.html
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россия, семенов, глеб никитин
Нижегородская область, Россия, Семенов, Глеб Никитин

Нижегородская область получит 2,3 млрд рублей на развитие трех территорий

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Нижегородская область получит 2,3 миллиарда рублей федеральных средств на комплексное развитие трех сельских территорий, сообщает пресс-служба правительства региона.
Министерство сельского хозяйства России отобрало для реализации проекты развития города Семенов, села Большое Болдино и рабочего поселка Вознесенское в рамках ведомственного проекта "Современный облик сельских территорий" госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ). Реализация этих проектов запланирована на 2025-2027 годы.
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что благодаря этому решению региону удалось привлечь на программу КРСТ в три раза больше федеральных средств, чем на 2024 год.
"Семенов, Большое Болдино и Вознесенское – настоящие места силы в нашем регионе, которые с каждым годом привлекают все больше туристов. Важно, чтобы здесь было комфортно не только гостям, но и самим жителям. В Семенове построим детский сад, МФЦ и водопровод, в Вознесенском – водопровод и центр культурного развития на 500 мест, модернизируем футбольный стадион. Комплексное развитие Большого Болдина включает в себя капремонт здания под центр чернолощеной керамики и гончарного промысла, строительство линии передачи данных, водозабора, социально-культурного и делового центра", - приводит слова Никитина пресс-служба.
Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что общая стоимость проектов комплексного развития сельских территорий составила 3,2 миллиарда рублей.
"Два миллиарда триста миллионов рублей из этой суммы мы получим от федерации, остальные – софинансируем сами. В целом в 2025 году мы направим на программу 1,1 миллиарда рублей, из которых 0,9 миллиарда – федеральные", - добавил он.
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Нижегородская областьРоссияСеменовГлеб Никитин
 
 
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