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В Сочи рассказали, какие растения могут погибнуть из-за засухи - РИА Новости, 15.07.2024
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23:48 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/rasteniya-1959900089.html
В Сочи рассказали, какие растения могут погибнуть из-за засухи
В Сочи рассказали, какие растения могут погибнуть из-за засухи - РИА Новости, 15.07.2024
В Сочи рассказали, какие растения могут погибнуть из-за засухи
Угрожающих факторов, которые могли бы погубить растения на фоне засухи в Сочи, пока нет, однако воды местной флоре сейчас недостаточно, поэтому можно встретить... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T23:48
2024-07-15T23:48
сочи
общество
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СОЧИ, 15 июл – РИА Новости. Угрожающих факторов, которые могли бы погубить растения на фоне засухи в Сочи, пока нет, однако воды местной флоре сейчас недостаточно, поэтому можно встретить поникшие кустарники или их полное увядание, рассказала РИА Новости член ученого совета Сочинского географического общества секции биогеографии Елена Аверьянова. Ранее власти, ссылаясь на прогнозы синоптиков, предупреждали о сильной жаре в предгорье Сочи до окончания понедельника. По утверждению ученых, жара на курорте держится с начала лета, что не может не отразиться на местной флоре. "Сейчас многим растениям тяжело. Засуха, дождей очень мало, а температура высокая. Растения от перегрева могут спасаться только своим способом - испаряя воду, а воды недостаточно. Поэтому мы сейчас часто видим деревья и кустарники с поникшими листьями. Если растение успеет вечером и ночью восполнить запас влаги - оно проживёт ещё один день. А вот если травянистое растение растёт на сухом месте, и корень у него не глубокий - может наступить необратимое увядание, за которым - гибель", - пояснила Аверьянова. Из-за засухи обмелела крупная река Сочи - от улица Пластунская до пляжа "Ривьера", в прогулочных зонах увядает олеандр, передает корреспондент РИА Новости. В сочинском нацпарке также пересохли некоторые ручьи, водоемы и водопады. Чтобы спасти легендарный розарий в парке "Ривьера", агрономы установили автоматический полив, а в труднодоступных местах цветы поливают из шлангов. Тем не менее, немалая часть бутонов высохла под солнцем. Городские чиновники во время жары рекомендуют принимать водные процедуры. Так, некоторые спасаются в реках и лесах Сочинского национального парка или на городских территориях, другие - на пляжах. В жару также стал популярен бювет с пластунской минеральной водой в парке "Ривьера", из желающих удалить жажду иногда выстраивается очередь. Сейчас в Сочи контролируется обстановка за пожарной безопасностью, а на пляжах спасатели разъясняют правила поведения на воде, отметили РИА Новости в мэрии.
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сочи, общество
Сочи, Общество
В Сочи рассказали, какие растения могут погибнуть из-за засухи

Ученый: угрожающих факторов, которые могли бы погубить растения в Сочи, пока нет

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПарк "Дендрарий" в Сочи
Парк Дендрарий в Сочи - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Парк "Дендрарий" в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 15 июл – РИА Новости. Угрожающих факторов, которые могли бы погубить растения на фоне засухи в Сочи, пока нет, однако воды местной флоре сейчас недостаточно, поэтому можно встретить поникшие кустарники или их полное увядание, рассказала РИА Новости член ученого совета Сочинского географического общества секции биогеографии Елена Аверьянова.
Ранее власти, ссылаясь на прогнозы синоптиков, предупреждали о сильной жаре в предгорье Сочи до окончания понедельника. По утверждению ученых, жара на курорте держится с начала лета, что не может не отразиться на местной флоре.
«
"Сейчас многим растениям тяжело. Засуха, дождей очень мало, а температура высокая. Растения от перегрева могут спасаться только своим способом - испаряя воду, а воды недостаточно. Поэтому мы сейчас часто видим деревья и кустарники с поникшими листьями. Если растение успеет вечером и ночью восполнить запас влаги - оно проживёт ещё один день. А вот если травянистое растение растёт на сухом месте, и корень у него не глубокий - может наступить необратимое увядание, за которым - гибель", - пояснила Аверьянова.
Из-за засухи обмелела крупная река Сочи - от улица Пластунская до пляжа "Ривьера", в прогулочных зонах увядает олеандр, передает корреспондент РИА Новости. В сочинском нацпарке также пересохли некоторые ручьи, водоемы и водопады. Чтобы спасти легендарный розарий в парке "Ривьера", агрономы установили автоматический полив, а в труднодоступных местах цветы поливают из шлангов. Тем не менее, немалая часть бутонов высохла под солнцем.
Городские чиновники во время жары рекомендуют принимать водные процедуры. Так, некоторые спасаются в реках и лесах Сочинского национального парка или на городских территориях, другие - на пляжах. В жару также стал популярен бювет с пластунской минеральной водой в парке "Ривьера", из желающих удалить жажду иногда выстраивается очередь. Сейчас в Сочи контролируется обстановка за пожарной безопасностью, а на пляжах спасатели разъясняют правила поведения на воде, отметили РИА Новости в мэрии.
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