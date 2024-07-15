https://ria.ru/20240715/rassledovanie-1959707570.html

В суд поступило второе дело против экс-замдиректора Росгвардии Милейко

В суд поступило второе дело против экс-замдиректора Росгвардии Милейко - РИА Новости, 15.07.2024

В суд поступило второе дело против экс-замдиректора Росгвардии Милейко

В Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу поступило второе уголовное дело в отношении бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко о... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T10:34

2024-07-15T10:34

2024-07-15T10:34

происшествия

россия

балашиха

московская область (подмосковье)

сергей милейко

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

московский гарнизонный военный суд

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу поступило второе уголовное дело в отношении бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) в отношении Сергея Милейко и Игоря Шальнова", - рассказал собеседник агентства. Игорь Шальнов - гендиректор ООО "Спецшвейснаб", которое занималось производством обмундирования. Им с Милейко на этапе следствия вменялось хищение 388 миллионов рублей. Реутовский гарнизонный военный суд летом 2021 года приговорил Милейко к 6 годам колонии за мошенничество с недвижимостью с ущербом почти на 10 миллионов рублей. Также его лишили звания генерал-лейтенант запаса и оштрафовали на 600 тысяч рублей. Второй фигурант, бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кирилл Прокудин, приговорен к четырем годам колонии. Как следует из приговора, Милейко разработал преступный план и привлек для его реализации Прокудина. Благодаря афере супруга Милейко по заниженной стоимости приобрела нежилое помещение в ведомственном доме в Балашихе - "Коммерсант" писал, что она открыла в нем парикмахерскую. Ущерб от аферы управлению Росимущества по Московской области составил 9 миллионов 776 тысяч рублей. Милейко был задержан в декабре 2020 года. В Росгвардии отмечали, что он был освобожден от должности еще летом 2019 года после служебной проверки.

https://ria.ru/20240521/moshennichestvo-1947465506.html

https://ria.ru/20210730/sud-1743616663.html

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балашиха

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, балашиха, московская область (подмосковье), сергей милейко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), московский гарнизонный военный суд, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)