В суд поступило второе дело против экс-замдиректора Росгвардии Милейко
В суд поступило второе дело экс-замдиректора Росгвардии Милейко о мошенничестве
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиСергей Милейко
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Сергей Милейко. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу поступило второе уголовное дело в отношении бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) в отношении Сергея Милейко и Игоря Шальнова", - рассказал собеседник агентства.
Игорь Шальнов - гендиректор ООО "Спецшвейснаб", которое занималось производством обмундирования. Им с Милейко на этапе следствия вменялось хищение 388 миллионов рублей.
Реутовский гарнизонный военный суд летом 2021 года приговорил Милейко к 6 годам колонии за мошенничество с недвижимостью с ущербом почти на 10 миллионов рублей. Также его лишили звания генерал-лейтенант запаса и оштрафовали на 600 тысяч рублей. Второй фигурант, бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кирилл Прокудин, приговорен к четырем годам колонии.
Как следует из приговора, Милейко разработал преступный план и привлек для его реализации Прокудина. Благодаря афере супруга Милейко по заниженной стоимости приобрела нежилое помещение в ведомственном доме в Балашихе - "Коммерсант" писал, что она открыла в нем парикмахерскую.
Ущерб от аферы управлению Росимущества по Московской области составил 9 миллионов 776 тысяч рублей.
Милейко был задержан в декабре 2020 года. В Росгвардии отмечали, что он был освобожден от должности еще летом 2019 года после служебной проверки.
Экс-замдиректора Росгвардии Милейко приговорили к шести годам колонии
30 июля 2021, 13:38