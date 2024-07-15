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В Раде назвали сумму дефицита госбюджета
В Раде назвали сумму дефицита госбюджета - РИА Новости, 15.07.2024
В Раде назвали сумму дефицита госбюджета
Депутат Верховной рады Роксолана Пидласа сообщила о необходимости в текущем году закрыть "дыру" в бюджете Украины в размере 400-500 миллиардов гривен (9,8-12,2... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T20:44
2024-07-15T20:44
2024-07-15T20:44
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Роксолана Пидласа сообщила о необходимости в текущем году закрыть "дыру" в бюджете Украины в размере 400-500 миллиардов гривен (9,8-12,2 миллиарда долларов). "На прошлой неделе имела честь принимать в бюджетном комитете посла Германии Мартина Егера. Главная тема разговора, конечно, выполнение государственного бюджета 2024 года и изменения в бюджет для покрытия "дыры" в 400-500 миллиардов гривен в этом году", - приводит слова депутата сайт Верховной рады. Пидласа отметила, что вопрос финансирования бюджета Украины в следующем году пока открыт. Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Депутат отмечала, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование для призывников. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240715/zelenskiy-1959795706.html
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украина, германия, сша, александр устинов, владимир зеленский, верховная рада украины, g7
Украина, Германия, США, Александр Устинов, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, G7
В Раде назвали сумму дефицита госбюджета
Депутат Рады: дефицит госбюджета Украины составляет 9,8-12,2 млрд долларов