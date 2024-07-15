В Раде уволили депутата, критиковавшую командование ВСУ
Депутат Геращенко: комитет Рады уволил критиковавшую командование ВСУ Безуглую
© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсетиДепутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая
© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсети
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Комитет Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке уволил критиковавшую командование ВСУ Марьяну Безуглую с должности главы парламентского подкомитета по гражданскому контролю, сообщила депутат Ирина Геращенко.
Как сообщали ранее украинские СМИ, 5 января парламентский комитет по вопросам нацбезопасности принял решение об увольнении замглавы комитета Безуглой с занимаемой должности, однако 6 февраля Рада не смогла проголосовать за ее увольнение по причине нехватки голосов.
Сырский согласен на капитуляцию ВСУ, заявили в Раде
14 июля, 10:59
"По инициативе Ирины Фриз комитет по нацбезопасности, обороны и разведке принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с занимаемой должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля", - написала Геращенко на своей странице в Facebook*.
Как сообщила сама Безуглая, ее отставка связана с критикой командования ВСУ. "Реакцией комитета на правду о проблемах в ВСУ и обращении военных сегодня стало голосование по моему снятию с должности главы подкомитета... Тезисы: нельзя дискредитировать военное руководство, скоро комбригов будут снимать через Facebook* и т.д.", - написала она в своем Telegram-канале, назвав подкомитет "карманным".
Украине остался месяц
5 июля, 08:00
Ранее Безуглая заявила, что предыдущий главком ВСУ Валерий Залужный и весь генералитет украинской армии должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий против России и за провал контрнаступления. Она также обвиняла Залужного в том, что он не представил никакого плана действий на год. Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что пребывание Безуглой в Раде представляет угрозу безопасности Украины.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
"Ситуация ужасная". В Киеве сделали тревожное заявление
11 июля, 09:39