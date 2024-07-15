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В Раде уволили депутата, критиковавшую командование ВСУ - РИА Новости, 15.07.2024
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16:12 15.07.2024 (обновлено: 16:54 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/rada-1959805578.html
В Раде уволили депутата, критиковавшую командование ВСУ
В Раде уволили депутата, критиковавшую командование ВСУ - РИА Новости, 15.07.2024
В Раде уволили депутата, критиковавшую командование ВСУ
Комитет Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке уволил критиковавшую командование ВСУ Марьяну Безуглую с должности главы парламентского... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:12
2024-07-15T16:54
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Комитет Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке уволил критиковавшую командование ВСУ Марьяну Безуглую с должности главы парламентского подкомитета по гражданскому контролю, сообщила депутат Ирина Геращенко. Как сообщали ранее украинские СМИ, 5 января парламентский комитет по вопросам нацбезопасности принял решение об увольнении замглавы комитета Безуглой с занимаемой должности, однако 6 февраля Рада не смогла проголосовать за ее увольнение по причине нехватки голосов. "По инициативе Ирины Фриз комитет по нацбезопасности, обороны и разведке принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с занимаемой должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля", - написала Геращенко на своей странице в Facebook*. Как сообщила сама Безуглая, ее отставка связана с критикой командования ВСУ. "Реакцией комитета на правду о проблемах в ВСУ и обращении военных сегодня стало голосование по моему снятию с должности главы подкомитета... Тезисы: нельзя дискредитировать военное руководство, скоро комбригов будут снимать через Facebook* и т.д.", - написала она в своем Telegram-канале, назвав подкомитет "карманным". Ранее Безуглая заявила, что предыдущий главком ВСУ Валерий Залужный и весь генералитет украинской армии должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий против России и за провал контрнаступления. Она также обвиняла Залужного в том, что он не представил никакого плана действий на год. Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что пребывание Безуглой в Раде представляет угрозу безопасности Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240714/ukraina-1959546169.html
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
https://ria.ru/20240711/ukraina-1958898985.html
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в мире, украина, ирина геращенко, валерий залужный, ирина фриз, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Ирина Геращенко, Валерий Залужный, Ирина Фриз, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде уволили депутата, критиковавшую командование ВСУ

Депутат Геращенко: комитет Рады уволил критиковавшую командование ВСУ Безуглую

© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсетиДепутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсети
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Комитет Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке уволил критиковавшую командование ВСУ Марьяну Безуглую с должности главы парламентского подкомитета по гражданскому контролю, сообщила депутат Ирина Геращенко.
Как сообщали ранее украинские СМИ, 5 января парламентский комитет по вопросам нацбезопасности принял решение об увольнении замглавы комитета Безуглой с занимаемой должности, однако 6 февраля Рада не смогла проголосовать за ее увольнение по причине нехватки голосов.
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"По инициативе Ирины Фриз комитет по нацбезопасности, обороны и разведке принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с занимаемой должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля", - написала Геращенко на своей странице в Facebook*.
Как сообщила сама Безуглая, ее отставка связана с критикой командования ВСУ. "Реакцией комитета на правду о проблемах в ВСУ и обращении военных сегодня стало голосование по моему снятию с должности главы подкомитета... Тезисы: нельзя дискредитировать военное руководство, скоро комбригов будут снимать через Facebook* и т.д.", - написала она в своем Telegram-канале, назвав подкомитет "карманным".
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Ранее Безуглая заявила, что предыдущий главком ВСУ Валерий Залужный и весь генералитет украинской армии должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий против России и за провал контрнаступления. Она также обвиняла Залужного в том, что он не представил никакого плана действий на год. Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что пребывание Безуглой в Раде представляет угрозу безопасности Украины.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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