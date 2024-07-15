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ПВО сбила беспилотник ВСУ над Черным морем
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Черным морем - РИА Новости, 15.07.2024
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Черным морем
Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в акватории Черного моря вблизи западного побережья Крыма, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:34
2024-07-15T14:34
2024-07-15T14:41
черное море
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в акватории Черного моря вблизи западного побережья Крыма, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Пятнадцатого июля текущего года около 13.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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черное море, россия, безопасность, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Черное море, Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Черным морем
ПВО сбила БПЛА над акваторией Черного моря около западного побережья Крыма