https://ria.ru/20240715/pvo-1959770911.html

ПВО сбила беспилотник ВСУ над Черным морем

ПВО сбила беспилотник ВСУ над Черным морем - РИА Новости, 15.07.2024

ПВО сбила беспилотник ВСУ над Черным морем

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в акватории Черного моря вблизи западного побережья Крыма, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:34

2024-07-15T14:34

2024-07-15T14:41

черное море

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в акватории Черного моря вблизи западного побережья Крыма, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Пятнадцатого июля текущего года около 13.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черное море

россия

республика крым

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черное море, россия, безопасность, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)