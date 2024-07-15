https://ria.ru/20240715/pvo-1959758057.html

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 - РИА Новости, 15.07.2024

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 36 беспилотников и пять снарядов РСЗО, сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T13:49

2024-07-15T13:49

2024-07-15T13:52

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

миг-29

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 36 беспилотников и пять снарядов РСЗО, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ"Средствами противовоздушной обороны сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 36 беспилотных летательных аппаратов, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 109 районах.Всего с начала спецоперации было уничтожено 628 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27 622 беспилотных летательных аппарата, 551 зенитный ракетный комплекс, 16 586 танков и других боевых бронированных машин, 1378 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 916 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 710 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240714/siriya-1959500072.html

https://ria.ru/20240715/nato-1959259087.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины, миг-29