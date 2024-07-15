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Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 - РИА Новости, 15.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:49 15.07.2024 (обновлено: 13:52 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/pvo-1959758057.html
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 - РИА Новости, 15.07.2024
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 36 беспилотников и пять снарядов РСЗО, сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:49
2024-07-15T13:52
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
миг-29
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 36 беспилотников и пять снарядов РСЗО, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ"Средствами противовоздушной обороны сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 36 беспилотных летательных аппаратов, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 109 районах.Всего с начала спецоперации было уничтожено 628 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27 622 беспилотных летательных аппарата, 551 зенитный ракетный комплекс, 16 586 танков и других боевых бронированных машин, 1378 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 916 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 710 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240714/siriya-1959500072.html
https://ria.ru/20240715/nato-1959259087.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, МиГ-29
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 и пять реактивных снарядов HIMARS

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 36 беспилотников и пять снарядов РСЗО, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ
"Средствами противовоздушной обороны сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 36 беспилотных летательных аппаратов, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении.
Сирийские ПВО отражают ракетный удар - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Сирийская ПВО отразила атаку в небе над провинцией Дамаск
14 июля, 01:55
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 109 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 628 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27 622 беспилотных летательных аппарата, 551 зенитный ракетный комплекс, 16 586 танков и других боевых бронированных машин, 1378 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 916 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 710 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныМиГ-29
 
 
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