https://ria.ru/20240715/pvo-1959758057.html
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 - РИА Новости, 15.07.2024
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 36 беспилотников и пять снарядов РСЗО, сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:49
2024-07-15T13:49
2024-07-15T13:52
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
миг-29
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 36 беспилотников и пять снарядов РСЗО, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ"Средствами противовоздушной обороны сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 36 беспилотных летательных аппаратов, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 109 районах.Всего с начала спецоперации было уничтожено 628 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27 622 беспилотных летательных аппарата, 551 зенитный ракетный комплекс, 16 586 танков и других боевых бронированных машин, 1378 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 916 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 710 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240714/siriya-1959500072.html
https://ria.ru/20240715/nato-1959259087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, МиГ-29
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 и пять реактивных снарядов HIMARS