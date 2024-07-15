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Путин поприветствовал участников фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..." - РИА Новости, 15.07.2024
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Культура
 
20:39 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/putin-1959878750.html
Путин поприветствовал участников фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..."
Путин поприветствовал участников фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..." - РИА Новости, 15.07.2024
Путин поприветствовал участников фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..."
Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам, организаторам и гостям Музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…", отметил, что этот форум... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T20:39
2024-07-15T20:39
культура
россия
сухум
абхазия
хибла герзмава
владимир путин
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам, организаторам и гостям Музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…", отметил, что этот форум расширяет творческие и географические границы, обогащает культурную жизнь России и ряда зарубежных государств, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Приветствую вас на Музыкальном фестивале "Хибла Герзмава приглашает…". Отрадно, что, сохраняя свои традиции, неформальную, вдохновляющую атмосферу, ваш замечательный форум с каждым годом расширяет творческие и географические границы, обогащает культурную жизнь нашей страны и ряда зарубежных государств", - говорится в телеграмме. Владимир Путин отметил, что центром фестиваля в этом году будет город Сухум - столица Абхазии. Он подчеркнул, что на концертных площадках и залах этого города выступят солисты оперных театров, дирижёры, известные симфонические оркестры и джазовые коллективы, которые являются друзьями основательницы фестиваля - народной артистки России Хиблы Герзмавы. "Уверен, что форум пройдёт на высоком уровне, оставит добрые, незабываемые впечатления, будет содействовать развитию международного гуманитарного сотрудничества. Желаю вам успехов и самых добрых впечатлений", - добавил президент.
https://ria.ru/20240617/abkhaziya-1950258396.html
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россия, сухум, абхазия, хибла герзмава, владимир путин
Культура, Россия, Сухум, Абхазия, Хибла Герзмава, Владимир Путин
Путин поприветствовал участников фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..."

Путин: фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." расширяет творческие границы

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам, организаторам и гостям Музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…", отметил, что этот форум расширяет творческие и географические границы, обогащает культурную жизнь России и ряда зарубежных государств, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Дорогие друзья! Приветствую вас на Музыкальном фестивале "Хибла Герзмава приглашает…". Отрадно, что, сохраняя свои традиции, неформальную, вдохновляющую атмосферу, ваш замечательный форум с каждым годом расширяет творческие и географические границы, обогащает культурную жизнь нашей страны и ряда зарубежных государств", - говорится в телеграмме.
Владимир Путин отметил, что центром фестиваля в этом году будет город Сухум - столица Абхазии. Он подчеркнул, что на концертных площадках и залах этого города выступят солисты оперных театров, дирижёры, известные симфонические оркестры и джазовые коллективы, которые являются друзьями основательницы фестиваля - народной артистки России Хиблы Герзмавы.
"Уверен, что форум пройдёт на высоком уровне, оставит добрые, незабываемые впечатления, будет содействовать развитию международного гуманитарного сотрудничества. Желаю вам успехов и самых добрых впечатлений", - добавил президент.
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КультураРоссияСухумАбхазияХибла ГерзмаваВладимир Путин
 
 
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