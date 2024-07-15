Путин поприветствовал участников фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..."
Путин: фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." расширяет творческие границы
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам, организаторам и гостям Музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…", отметил, что этот форум расширяет творческие и географические границы, обогащает культурную жизнь России и ряда зарубежных государств, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Дорогие друзья! Приветствую вас на Музыкальном фестивале "Хибла Герзмава приглашает…". Отрадно, что, сохраняя свои традиции, неформальную, вдохновляющую атмосферу, ваш замечательный форум с каждым годом расширяет творческие и географические границы, обогащает культурную жизнь нашей страны и ряда зарубежных государств", - говорится в телеграмме.
Владимир Путин отметил, что центром фестиваля в этом году будет город Сухум - столица Абхазии. Он подчеркнул, что на концертных площадках и залах этого города выступят солисты оперных театров, дирижёры, известные симфонические оркестры и джазовые коллективы, которые являются друзьями основательницы фестиваля - народной артистки России Хиблы Герзмавы.
"Уверен, что форум пройдёт на высоком уровне, оставит добрые, незабываемые впечатления, будет содействовать развитию международного гуманитарного сотрудничества. Желаю вам успехов и самых добрых впечатлений", - добавил президент.
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