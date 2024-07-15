https://ria.ru/20240715/putin-1959878750.html

Путин поприветствовал участников фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..."

Путин поприветствовал участников фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..." - РИА Новости, 15.07.2024

Путин поприветствовал участников фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..."

Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам, организаторам и гостям Музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…", отметил, что этот форум... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T20:39

2024-07-15T20:39

2024-07-15T20:39

культура

россия

сухум

абхазия

хибла герзмава

владимир путин

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам, организаторам и гостям Музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…", отметил, что этот форум расширяет творческие и географические границы, обогащает культурную жизнь России и ряда зарубежных государств, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Приветствую вас на Музыкальном фестивале "Хибла Герзмава приглашает…". Отрадно, что, сохраняя свои традиции, неформальную, вдохновляющую атмосферу, ваш замечательный форум с каждым годом расширяет творческие и географические границы, обогащает культурную жизнь нашей страны и ряда зарубежных государств", - говорится в телеграмме. Владимир Путин отметил, что центром фестиваля в этом году будет город Сухум - столица Абхазии. Он подчеркнул, что на концертных площадках и залах этого города выступят солисты оперных театров, дирижёры, известные симфонические оркестры и джазовые коллективы, которые являются друзьями основательницы фестиваля - народной артистки России Хиблы Герзмавы. "Уверен, что форум пройдёт на высоком уровне, оставит добрые, незабываемые впечатления, будет содействовать развитию международного гуманитарного сотрудничества. Желаю вам успехов и самых добрых впечатлений", - добавил президент.

https://ria.ru/20240617/abkhaziya-1950258396.html

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сухум

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сухум, абхазия, хибла герзмава, владимир путин