https://ria.ru/20240715/putin-1959775440.html

Путин назвал отрасль, в которой Россия занимает первое место в мире

Путин назвал отрасль, в которой Россия занимает первое место в мире - РИА Новости, 15.07.2024

Путин назвал отрасль, в которой Россия занимает первое место в мире

Россия занимает первое место в мире по производству высокосортного никеля, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:50

2024-07-15T14:50

2024-07-15T14:50

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия занимает первое место в мире по производству высокосортного никеля, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства принял участие в мероприятии, приуроченном ко Дню металлурга. Путин поблагодарил работников металлургической области и отметил, что благодаря их работе горно-металлургический комплекс продолжает уверенно развиваться. "В прошлом году Россия заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля, второе место - по выпуску алюминия, третье - по производству титановой продукции и пятое - по объемам выплавки стали", - сказал президент.

https://ria.ru/20240715/putin-1959773777.html

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экономика, россия, владимир путин