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Путин назвал отрасль, в которой Россия занимает первое место в мире - РИА Новости, 15.07.2024
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14:50 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/putin-1959775440.html
Путин назвал отрасль, в которой Россия занимает первое место в мире
Путин назвал отрасль, в которой Россия занимает первое место в мире - РИА Новости, 15.07.2024
Путин назвал отрасль, в которой Россия занимает первое место в мире
Россия занимает первое место в мире по производству высокосортного никеля, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:50
2024-07-15T14:50
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия занимает первое место в мире по производству высокосортного никеля, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства принял участие в мероприятии, приуроченном ко Дню металлурга. Путин поблагодарил работников металлургической области и отметил, что благодаря их работе горно-металлургический комплекс продолжает уверенно развиваться. "В прошлом году Россия заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля, второе место - по выпуску алюминия, третье - по производству титановой продукции и пятое - по объемам выплавки стали", - сказал президент.
https://ria.ru/20240715/putin-1959773777.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал отрасль, в которой Россия занимает первое место в мире

Путин: Россия занимает первое место в мире по производству высокосортного никеля

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия занимает первое место в мире по производству высокосортного никеля, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства принял участие в мероприятии, приуроченном ко Дню металлурга. Путин поблагодарил работников металлургической области и отметил, что благодаря их работе горно-металлургический комплекс продолжает уверенно развиваться.
"В прошлом году Россия заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля, второе место - по выпуску алюминия, третье - по производству титановой продукции и пятое - по объемам выплавки стали", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Путин сообщил о росте инвестиций в новые проекты в металлургической отрасли
Вчера, 14:44
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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