https://ria.ru/20240715/putin-1959773692.html
Совещание Путина по экономическим вопросам. Трансляция
Совещание Путина по экономическим вопросам. Трансляция - РИА Новости, 15.07.2024
Совещание Путина по экономическим вопросам. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:43
2024-07-15T14:43
2024-07-15T14:43
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин на совещании по экономическим вопросам
Путин на совещании по экономическим вопросам
2024-07-15T14:43
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PT50M09S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Совещание Путина по экономическим вопросам. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам.
2024-07-15T14:43
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PT50M09S
Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам.