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Металлургическая отрасли становится более высокотехнологичной, заявил Путин - РИА Новости, 15.07.2024
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14:43 15.07.2024 (обновлено: 14:49 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/putin-1959773477.html
Металлургическая отрасли становится более высокотехнологичной, заявил Путин
Металлургическая отрасли становится более высокотехнологичной, заявил Путин - РИА Новости, 15.07.2024
Металлургическая отрасли становится более высокотехнологичной, заявил Путин
Год от года металлургическая отрасль в РФ становится более высокотехнологичной, что открывает новые возможности в разных сферах, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:43
2024-07-15T14:49
экономика
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Год от года металлургическая отрасль в РФ становится более высокотехнологичной, что открывает новые возможности в разных сферах, заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии, приуроченном ко Дню металлурга."Важно, что год от года отрасль становится всё более высокотехнологичной: активно внедряются передовые инженерные и производственные решения, разрабатываются уникальные сплавы, которые позволяют создавать материалы с особыми свойствами. И всё это открывает новые и самые широкие возможности в разных сферах, от авиации и космонавтики до электроники и медицины", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240715/putin-1959773777.html
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экономика, россия, владимир путин, технологии
Экономика, Россия, Владимир Путин, Технологии
Металлургическая отрасли становится более высокотехнологичной, заявил Путин

Путин: высокотехнологичная металлургическая отрасли открывает новые возможности

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Год от года металлургическая отрасль в РФ становится более высокотехнологичной, что открывает новые возможности в разных сферах, заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии, приуроченном ко Дню металлурга.
"Важно, что год от года отрасль становится всё более высокотехнологичной: активно внедряются передовые инженерные и производственные решения, разрабатываются уникальные сплавы, которые позволяют создавать материалы с особыми свойствами. И всё это открывает новые и самые широкие возможности в разных сферах, от авиации и космонавтики до электроники и медицины", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Путин сообщил о росте инвестиций в новые проекты в металлургической отрасли
Вчера, 14:44
 
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