https://ria.ru/20240715/putin-1959773477.html

Металлургическая отрасли становится более высокотехнологичной, заявил Путин

Металлургическая отрасли становится более высокотехнологичной, заявил Путин - РИА Новости, 15.07.2024

Металлургическая отрасли становится более высокотехнологичной, заявил Путин

Год от года металлургическая отрасль в РФ становится более высокотехнологичной, что открывает новые возможности в разных сферах, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:43

2024-07-15T14:43

2024-07-15T14:49

экономика

россия

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Год от года металлургическая отрасль в РФ становится более высокотехнологичной, что открывает новые возможности в разных сферах, заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии, приуроченном ко Дню металлурга."Важно, что год от года отрасль становится всё более высокотехнологичной: активно внедряются передовые инженерные и производственные решения, разрабатываются уникальные сплавы, которые позволяют создавать материалы с особыми свойствами. И всё это открывает новые и самые широкие возможности в разных сферах, от авиации и космонавтики до электроники и медицины", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240715/putin-1959773777.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, технологии