https://ria.ru/20240715/putin-1959773477.html
Металлургическая отрасли становится более высокотехнологичной, заявил Путин
Металлургическая отрасли становится более высокотехнологичной, заявил Путин - РИА Новости, 15.07.2024
Металлургическая отрасли становится более высокотехнологичной, заявил Путин
Год от года металлургическая отрасль в РФ становится более высокотехнологичной, что открывает новые возможности в разных сферах, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:43
2024-07-15T14:43
2024-07-15T14:49
экономика
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Год от года металлургическая отрасль в РФ становится более высокотехнологичной, что открывает новые возможности в разных сферах, заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии, приуроченном ко Дню металлурга."Важно, что год от года отрасль становится всё более высокотехнологичной: активно внедряются передовые инженерные и производственные решения, разрабатываются уникальные сплавы, которые позволяют создавать материалы с особыми свойствами. И всё это открывает новые и самые широкие возможности в разных сферах, от авиации и космонавтики до электроники и медицины", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240715/putin-1959773777.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин, технологии
Экономика, Россия, Владимир Путин, Технологии
Металлургическая отрасли становится более высокотехнологичной, заявил Путин
Путин: высокотехнологичная металлургическая отрасли открывает новые возможности
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Год от года металлургическая отрасль в РФ становится более высокотехнологичной, что открывает новые возможности в разных сферах, заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии, приуроченном ко Дню металлурга.
"Важно, что год от года отрасль становится всё более высокотехнологичной: активно внедряются передовые инженерные и производственные решения, разрабатываются уникальные сплавы, которые позволяют создавать материалы с особыми свойствами. И всё это открывает новые и самые широкие возможности в разных сферах, от авиации и космонавтики до электроники и медицины", - сказал Путин.