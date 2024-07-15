https://ria.ru/20240715/putin-1959773288.html

Путин принял участие в запуске новых металлургических объектов

Путин принял участие в запуске новых металлургических объектов - РИА Новости, 15.07.2024

Путин принял участие в запуске новых металлургических объектов

Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии запуска новых металлургических объектов в ДНР, Нижегородской и Челябинской областях, мероприятие... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:42

2024-07-15T14:42

2024-07-15T16:33

экономика

россия

донецкая народная республика

челябинская область

владимир путин

магнитогорский металлургический комбинат

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии запуска новых металлургических объектов в ДНР, Нижегородской и Челябинской областях, мероприятие приурочили ко Дню металлурга, который будет отмечаться в России 21 июля."Наша горно-металлургическая индустрия сегодня — это крупные заводы и комбинаты, мощная научно-технологическая база и, конечно, это крепкие традиции и семейные династии. Это, как я уже сказал, сотни тысяч высококвалифицированных специалистов: горняки, доменщики, сталевары, кузнецы, прокатчики, литейщики и многие другие", — отметил глава государства.Он напомнил, что в прошлом году Россия заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля, второе — по выпуску алюминия, третье — по производству титановой продукции и пятое — по объемам выплавки стали.Путин дал старт вводу в эксплуатацию доменной печи № 5 на Енакиевском металлургическом заводе в ДНР. Запуск печи, которая простаивала с 2020 года, позволит плавить более миллиона тонн стали в год.Кроме того, на церемонии запустили печи вакуумно-дугового и электрошлакового переплава на предприятии "Русполимет" в Нижегородской области. Они позволят предприятию почти в два раза нарастить мощности по производству жаропрочных сталей, сплавов и изделий из них.Также президент дал старт работе комплекса по выпуску сухого коксующегося угля на Магнитогорском металлургическом комбинате в Челябинской области общей мощностью 2,5 миллиона тонн угля в год. Инвестиции в его создание превысили 88 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20240627/promyshlennost-1955720242.html

https://ria.ru/20240715/putin-1959772869.html

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, донецкая народная республика, челябинская область, владимир путин, магнитогорский металлургический комбинат