https://ria.ru/20240715/putin-1959733846.html

Путин проведет несколько совещаний и внутренних встреч

Путин проведет несколько совещаний и внутренних встреч - РИА Новости, 15.07.2024

Путин проведет несколько совещаний и внутренних встреч

Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет несколько совещаний и внутренних встреч непубличного характера, сообщил журналистам его пресс-секретарь... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T12:13

2024-07-15T12:13

2024-07-15T12:13

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет несколько совещаний и внутренних встреч непубличного характера, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Начинаем новую рабочую неделю, Путин её начинает в Огарево. Сегодня такой более-менее спокойный рабочий день, ожидаются у президента несколько совещаний, внутренние встречи непубличного характера", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240715/putin-1959733020.html

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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков