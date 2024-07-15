https://ria.ru/20240715/putin-1959733846.html
Путин проведет несколько совещаний и внутренних встреч
Путин проведет несколько совещаний и внутренних встреч - РИА Новости, 15.07.2024
Путин проведет несколько совещаний и внутренних встреч
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет несколько совещаний и внутренних встреч непубличного характера, сообщил журналистам его пресс-секретарь... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T12:13
2024-07-15T12:13
2024-07-15T12:13
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет несколько совещаний и внутренних встреч непубличного характера, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Начинаем новую рабочую неделю, Путин её начинает в Огарево. Сегодня такой более-менее спокойный рабочий день, ожидаются у президента несколько совещаний, внутренние встречи непубличного характера", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240715/putin-1959733020.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин проведет несколько совещаний и внутренних встреч
Песков: Путин проведет несколько совещаний и непубличных внутренних встреч