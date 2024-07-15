https://ria.ru/20240715/putin-1959733020.html

Путин не планирует связываться с Трампом после покушения

Путин не планирует связываться с Трампом после покушения - РИА Новости, 15.07.2024

Путин не планирует связываться с Трампом после покушения

Президент России Владимир Путин не связывался с бывшим президентом США Дональдом Трампом после покушения на него, никаких контактов не планируется, заявил... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T12:09

2024-07-15T12:09

2024-07-15T12:12

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не связывался с бывшим президентом США Дональдом Трампом после покушения на него, никаких контактов не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, (президент РФ Владимир Путин) он не связывался, и не планируется никаких контактов", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240715/orban-1959732341.html

https://ria.ru/20240714/peskov-1959566232.html

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