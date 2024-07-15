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Безопасность Путина усилена, заявил Песков - РИА Новости, 15.07.2024
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12:07 15.07.2024 (обновлено: 12:46 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/putin-1959732050.html
Безопасность Путина усилена, заявил Песков
Безопасность Путина усилена, заявил Песков - РИА Новости, 15.07.2024
Безопасность Путина усилена, заявил Песков
Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, делается всё необходимое с учетом международной эскалации, сказал... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T12:07
2024-07-15T12:46
безопасность
сша
россия
пенсильвания
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, делается всё необходимое с учетом международной эскалации, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне с учетом, конечно же, такой международной эскалации напряженности в целом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли вноситься изменения в планы рабочих поездок Путина, будет ли усилена его безопасность на фоне событий в США, связанных с покушением на экс-президента Дональда Трампа."Безопасность, как вы понимаете, по понятным причинам итак усилена, вне зависимости от упомянутых происшествий", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли вноситься изменения в планы рабочих поездок Путина и будет ли усилена его безопасность на фоне событий в США, связанных с покушением на экс-президента Дональда Трампа.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.Кроме того, ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что украинские спецслужбы безуспешно пытались совершить покушение на Путина.
https://ria.ru/20240203/avtomobili-1925188645.html
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безопасность, сша, россия, пенсильвания, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Безопасность, США, Россия, Пенсильвания, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Безопасность Путина усилена, заявил Песков

Песков: безопасность Путина усилена независимо от атак на западных политиков

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, делается всё необходимое с учетом международной эскалации, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне с учетом, конечно же, такой международной эскалации напряженности в целом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли вноситься изменения в планы рабочих поездок Путина, будет ли усилена его безопасность на фоне событий в США, связанных с покушением на экс-президента Дональда Трампа.
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"Безопасность, как вы понимаете, по понятным причинам итак усилена, вне зависимости от упомянутых происшествий", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли вноситься изменения в планы рабочих поездок Путина и будет ли усилена его безопасность на фоне событий в США, связанных с покушением на экс-президента Дональда Трампа.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Кроме того, ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что украинские спецслужбы безуспешно пытались совершить покушение на Путина.
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БезопасностьСШАРоссияПенсильванияВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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