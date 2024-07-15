https://ria.ru/20240715/putin-1959732050.html

Безопасность Путина усилена, заявил Песков

Безопасность Путина усилена, заявил Песков - РИА Новости, 15.07.2024

Безопасность Путина усилена, заявил Песков

Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, делается всё необходимое с учетом международной эскалации, сказал... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T12:07

2024-07-15T12:07

2024-07-15T12:46

безопасность

сша

россия

пенсильвания

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, делается всё необходимое с учетом международной эскалации, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне с учетом, конечно же, такой международной эскалации напряженности в целом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли вноситься изменения в планы рабочих поездок Путина, будет ли усилена его безопасность на фоне событий в США, связанных с покушением на экс-президента Дональда Трампа."Безопасность, как вы понимаете, по понятным причинам итак усилена, вне зависимости от упомянутых происшествий", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли вноситься изменения в планы рабочих поездок Путина и будет ли усилена его безопасность на фоне событий в США, связанных с покушением на экс-президента Дональда Трампа.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.Кроме того, ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что украинские спецслужбы безуспешно пытались совершить покушение на Путина.

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https://ria.ru/20230507/polk-1869888148.html

сша

россия

пенсильвания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сша, россия, пенсильвания, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков