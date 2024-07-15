https://ria.ru/20240715/putin-1959695730.html
"Мы подтолкнули". В США откровенно высказались о Путине
"Мы подтолкнули". В США откровенно высказались о Путине - РИА Новости, 15.07.2024
"Мы подтолкнули". В США откровенно высказались о Путине
США вынудили президента России Владимира Путина ввести войска в восточную часть Украины, написал в соцсети X бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T09:32
2024-07-15T09:32
2024-07-15T11:05
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. США вынудили президента России Владимира Путина ввести войска в восточную часть Украины, написал в соцсети X бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор."Для тех, кто все еще повторяет ложь подконтрольных СМИ, Путин хочет избежать прямой конфронтации с США и НАТО. Именно мы подтолкнули его к вводу военных сил в восточные регионы Украины", — указал Макгрегор.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в Военной доктрине Российской Федерации и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20240714/nyp-1959563718.html
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Россия, США, Украина, Владимир Путин, Министерство обороны США, НАТО, В мире, Политика
"Мы подтолкнули". В США откровенно высказались о Путине
Макгрегор: США вынудили Путина ввести войска на восточную часть Украины