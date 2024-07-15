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Под Саратовом ищут ребенка, который ушел гулять в парк и не вернулся - РИА Новости, 15.07.2024
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14:21 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/pugachev-1959766335.html
Под Саратовом ищут ребенка, который ушел гулять в парк и не вернулся
Под Саратовом ищут ребенка, который ушел гулять в парк и не вернулся - РИА Новости, 15.07.2024
Под Саратовом ищут ребенка, который ушел гулять в парк и не вернулся
Полиция в Пугачеве под Саратовом ищет 9-летнего мальчика, который ушел гулять в парк и не вернулся, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:21
2024-07-15T14:21
происшествия
пугачев
саратов
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САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости. Полиция в Пугачеве под Саратовом ищет 9-летнего мальчика, который ушел гулять в парк и не вернулся, сообщил региональный главк МВД. "Сегодня в дежурную часть полиции поступило заявление о пропаже 9-летнего мальчика. Вчера ребёнок ушёл гулять в городской парк и не вернулся. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождение мальчика", - говорится в сообщении. Правоохранители уточнили, что ориентировка передана всем наружным нарядам полиции. "Был одет: синие шорты, при себе имел синий велосипед. Всем, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба сообщить в полицию по телефону 8 (84574) 22658 или 02 (с мобильного 102)", - отмечается в сообщении.
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происшествия, пугачев, саратов
Происшествия, Пугачев, Саратов
Под Саратовом ищут ребенка, который ушел гулять в парк и не вернулся

Полиция в Пугачеве ищет девятилетнего мальчика, который ушел гулять в парк

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости. Полиция в Пугачеве под Саратовом ищет 9-летнего мальчика, который ушел гулять в парк и не вернулся, сообщил региональный главк МВД.
«
"Сегодня в дежурную часть полиции поступило заявление о пропаже 9-летнего мальчика. Вчера ребёнок ушёл гулять в городской парк и не вернулся. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождение мальчика", - говорится в сообщении.
Правоохранители уточнили, что ориентировка передана всем наружным нарядам полиции.
"Был одет: синие шорты, при себе имел синий велосипед. Всем, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба сообщить в полицию по телефону 8 (84574) 22658 или 02 (с мобильного 102)", - отмечается в сообщении.
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