https://ria.ru/20240715/pugachev-1959766335.html

Под Саратовом ищут ребенка, который ушел гулять в парк и не вернулся

Под Саратовом ищут ребенка, который ушел гулять в парк и не вернулся - РИА Новости, 15.07.2024

Под Саратовом ищут ребенка, который ушел гулять в парк и не вернулся

Полиция в Пугачеве под Саратовом ищет 9-летнего мальчика, который ушел гулять в парк и не вернулся, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:21

2024-07-15T14:21

2024-07-15T14:21

происшествия

пугачев

саратов

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САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости. Полиция в Пугачеве под Саратовом ищет 9-летнего мальчика, который ушел гулять в парк и не вернулся, сообщил региональный главк МВД. "Сегодня в дежурную часть полиции поступило заявление о пропаже 9-летнего мальчика. Вчера ребёнок ушёл гулять в городской парк и не вернулся. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождение мальчика", - говорится в сообщении. Правоохранители уточнили, что ориентировка передана всем наружным нарядам полиции. "Был одет: синие шорты, при себе имел синий велосипед. Всем, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба сообщить в полицию по телефону 8 (84574) 22658 или 02 (с мобильного 102)", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240603/shkolnitsa-1950269888.html

пугачев

саратов

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происшествия, пугачев, саратов