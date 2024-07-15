https://ria.ru/20240715/probka-1959780555.html

В ГАИ назвали причину многокилометровых пробок на Кубани по дороге к морю

В ГАИ назвали причину многокилометровых пробок на Кубани по дороге к морю - РИА Новости, 15.07.2024

В ГАИ назвали причину многокилометровых пробок на Кубани по дороге к морю

Пробка из машин протяженностью около 20 километров растянулась на участках дорог в районе Горячего Ключа на Кубани, сообщили РИА Новости в госавтоинспекции... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:05

2024-07-15T15:05

2024-07-15T15:05

авто

горячий ключ

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Пробка из машин протяженностью около 20 километров растянулась на участках дорог в районе Горячего Ключа на Кубани, сообщили РИА Новости в госавтоинспекции региона. "На участках дорог в селе Хребтовое, станице Саратовская и городе Горячий Ключ общая площадь пробки составляет около 20 километров. Сотрудниками Госавтоинспекции предпринимаются меры, чтобы уменьшить заторовую ситуацию. Ведётся регулировка движения в ручном режиме. При необходимости сотрудники отключают светофоры, чтобы прогонять транспорт быстрее", - рассказали в ведомстве. Как уточнили в госавтоинспекции региона, пробки прогнозируемы и традиционны, так как параметры дорог в районе Горячего Ключа и посёлка Джубгы не соответствуют росту интенсивности движения транспорта. При этом в понедельник многие туристы направляются в гостиницы. В свою очередь в Краснодарский край заезжает более 60 тысяч автомобилей, и большая часть из них начинает двигаться в сторону Черноморского побережья. При этом дороги не рассчитаны на такое число транспортных средств. В ведомстве добавили, что пробки фиксируются там, где происходит сужение из двух полос в одну.

https://ria.ru/20240630/most-1956444593.html

горячий ключ

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, горячий ключ, краснодарский край, общество