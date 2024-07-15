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В ГАИ назвали причину многокилометровых пробок на Кубани по дороге к морю - РИА Новости, 15.07.2024
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15:05 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/probka-1959780555.html
В ГАИ назвали причину многокилометровых пробок на Кубани по дороге к морю
В ГАИ назвали причину многокилометровых пробок на Кубани по дороге к морю - РИА Новости, 15.07.2024
В ГАИ назвали причину многокилометровых пробок на Кубани по дороге к морю
Пробка из машин протяженностью около 20 километров растянулась на участках дорог в районе Горячего Ключа на Кубани, сообщили РИА Новости в госавтоинспекции... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:05
2024-07-15T15:05
авто
горячий ключ
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Пробка из машин протяженностью около 20 километров растянулась на участках дорог в районе Горячего Ключа на Кубани, сообщили РИА Новости в госавтоинспекции региона. "На участках дорог в селе Хребтовое, станице Саратовская и городе Горячий Ключ общая площадь пробки составляет около 20 километров. Сотрудниками Госавтоинспекции предпринимаются меры, чтобы уменьшить заторовую ситуацию. Ведётся регулировка движения в ручном режиме. При необходимости сотрудники отключают светофоры, чтобы прогонять транспорт быстрее", - рассказали в ведомстве. Как уточнили в госавтоинспекции региона, пробки прогнозируемы и традиционны, так как параметры дорог в районе Горячего Ключа и посёлка Джубгы не соответствуют росту интенсивности движения транспорта. При этом в понедельник многие туристы направляются в гостиницы. В свою очередь в Краснодарский край заезжает более 60 тысяч автомобилей, и большая часть из них начинает двигаться в сторону Черноморского побережья. При этом дороги не рассчитаны на такое число транспортных средств. В ведомстве добавили, что пробки фиксируются там, где происходит сужение из двух полос в одну.
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горячий ключ
краснодарский край
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авто, горячий ключ, краснодарский край, общество
Авто, Горячий Ключ, Краснодарский край, Общество
В ГАИ назвали причину многокилометровых пробок на Кубани по дороге к морю

Автомобильная пробка протяженностью около 20 километров растянулась на Кубани

© РИА Новости / Валерий ТитиевскийСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Валерий Титиевский
Сотрудник ДПС. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Пробка из машин протяженностью около 20 километров растянулась на участках дорог в районе Горячего Ключа на Кубани, сообщили РИА Новости в госавтоинспекции региона.
«
"На участках дорог в селе Хребтовое, станице Саратовская и городе Горячий Ключ общая площадь пробки составляет около 20 километров. Сотрудниками Госавтоинспекции предпринимаются меры, чтобы уменьшить заторовую ситуацию. Ведётся регулировка движения в ручном режиме. При необходимости сотрудники отключают светофоры, чтобы прогонять транспорт быстрее", - рассказали в ведомстве.
Как уточнили в госавтоинспекции региона, пробки прогнозируемы и традиционны, так как параметры дорог в районе Горячего Ключа и посёлка Джубгы не соответствуют росту интенсивности движения транспорта. При этом в понедельник многие туристы направляются в гостиницы.
В свою очередь в Краснодарский край заезжает более 60 тысяч автомобилей, и большая часть из них начинает двигаться в сторону Черноморского побережья. При этом дороги не рассчитаны на такое число транспортных средств. В ведомстве добавили, что пробки фиксируются там, где происходит сужение из двух полос в одну.
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АвтоГорячий КлючКраснодарский крайОбщество
 
 
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