https://ria.ru/20240715/prizyv-1959840293.html
Отслуживших срок призывников уволили со службы
Отслуживших срок призывников уволили со службы - РИА Новости, 15.07.2024
Отслуживших срок призывников уволили со службы
Выслужившие срок по призыву российские военнослужащие уволены и отправлены к местам проживания, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T18:09
2024-07-15T18:09
2024-07-15T18:26
россия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Выслужившие срок по призыву российские военнослужащие уволены и отправлены к местам проживания, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России. Весенний призыв окончился в России 15 июля. "Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания", - говорится в сообщении. За ходом призыва граждан на военную службу на всех уровнях была организована система контроля, а также работа "прямых телефонных линий" Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, организационно-мобилизационных управлений штабов военных округов, на которые поступило более тысячи звонков.
https://ria.ru/20240715/prizyvniki-1959839873.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Отслуживших срок призывников уволили со службы
Минобороны: выслужившие срок призывники отправлены к местам проживания
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Выслужившие срок по призыву российские военнослужащие уволены и отправлены к местам проживания, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России.
Весенний призыв окончился в России 15 июля.
"Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания", - говорится в сообщении.
За ходом призыва граждан на военную службу на всех уровнях была организована система контроля, а также работа "прямых телефонных линий" Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, организационно-мобилизационных управлений штабов военных округов, на которые поступило более тысячи звонков.