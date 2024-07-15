https://ria.ru/20240715/prizyv-1959840293.html

Отслуживших срок призывников уволили со службы

Отслуживших срок призывников уволили со службы - РИА Новости, 15.07.2024

Отслуживших срок призывников уволили со службы

Выслужившие срок по призыву российские военнослужащие уволены и отправлены к местам проживания, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T18:09

2024-07-15T18:09

2024-07-15T18:26

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Выслужившие срок по призыву российские военнослужащие уволены и отправлены к местам проживания, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России. Весенний призыв окончился в России 15 июля. "Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания", - говорится в сообщении. За ходом призыва граждан на военную службу на всех уровнях была организована система контроля, а также работа "прямых телефонных линий" Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, организационно-мобилизационных управлений штабов военных округов, на которые поступило более тысячи звонков.

https://ria.ru/20240715/prizyvniki-1959839873.html

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины