https://ria.ru/20240715/prizyv-1959838693.html

В России завершился весенний призыв

В России завершился весенний призыв - РИА Новости, 15.07.2024

В России завершился весенний призыв

Весенний призыв 2024 года завершился, в войска направили 150 тысяч человек, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T18:02

2024-07-15T18:02

2024-07-15T18:53

безопасность

россия

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Весенний призыв 2024 года завершился, в войска направили 150 тысяч человек, сообщили в Минобороны. "В соответствии с указом президента Российской Федерации от 31 марта 2024 года № 222 весной этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 150 тысяч человек", — говорится в сообщении.Призывные комиссии начали работу 1 апреля, а отправки призывников со сборных пунктов российских регионов в войска начались 15 апреля. "Как и в предыдущие призывные кампании, молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований, имели право выбора пройти военную службу в различных видах Вооруженных сил и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора", — подчеркнули в Минобороны.Призывников обеспечили повседневной формой. Те, кто отправился в Военно-морской флот, получили форму черного цвета, в Воздушно-космические силы и ВДВ — синего, а остальные — защитного цвета. Кроме того, призывникам выдали несессеры, банковские и персональные карты. Для воинских перевозок задействовали 15 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил, 14 воинских эшелонов, 172 рейса гражданской авиации, пассажирские поезда, а также автомобильный транспорт воинских частей.Подчеркивается, что призывников не направляли в новые регионы и в зону проведения спецоперации.

https://ria.ru/20240527/vengriya-1948656677.html

https://ria.ru/20231206/pogranichniki-1914160619.html

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безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии