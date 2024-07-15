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В России завершился весенний призыв - РИА Новости, 15.07.2024
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18:02 15.07.2024 (обновлено: 18:53 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/prizyv-1959838693.html
В России завершился весенний призыв
В России завершился весенний призыв - РИА Новости, 15.07.2024
В России завершился весенний призыв
Весенний призыв 2024 года завершился, в войска направили 150 тысяч человек, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T18:02
2024-07-15T18:53
безопасность
россия
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Весенний призыв 2024 года завершился, в войска направили 150 тысяч человек, сообщили в Минобороны. "В соответствии с указом президента Российской Федерации от 31 марта 2024 года № 222 весной этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 150 тысяч человек", — говорится в сообщении.Призывные комиссии начали работу 1 апреля, а отправки призывников со сборных пунктов российских регионов в войска начались 15 апреля. &quot;Как и в предыдущие призывные кампании, молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований, имели право выбора пройти военную службу в различных видах Вооруженных сил и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора&quot;, — подчеркнули в Минобороны.Призывников обеспечили повседневной формой. Те, кто отправился в Военно-морской флот, получили форму черного цвета, в Воздушно-космические силы и ВДВ — синего, а остальные — защитного цвета. Кроме того, призывникам выдали несессеры, банковские и персональные карты. Для воинских перевозок задействовали 15 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил, 14 воинских эшелонов, 172 рейса гражданской авиации, пассажирские поезда, а также автомобильный транспорт воинских частей.Подчеркивается, что призывников не направляли в новые регионы и в зону проведения спецоперации.
https://ria.ru/20240527/vengriya-1948656677.html
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безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии
Безопасность, Россия, Воздушно-десантные войска России
В России завершился весенний призыв

В России завершился весенний призыв, 150 тысяч человек отправились в войска

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте
Призывники в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Призывники в сборном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Весенний призыв 2024 года завершился, в войска направили 150 тысяч человек, сообщили в Минобороны.
"В соответствии с указом президента Российской Федерации от 31 марта 2024 года № 222 весной этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 150 тысяч человек", — говорится в сообщении.
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Призывные комиссии начали работу 1 апреля, а отправки призывников со сборных пунктов российских регионов в войска начались 15 апреля.
«

"Как и в предыдущие призывные кампании, молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований, имели право выбора пройти военную службу в различных видах Вооруженных сил и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора", — подчеркнули в Минобороны.

Призывников обеспечили повседневной формой. Те, кто отправился в Военно-морской флот, получили форму черного цвета, в Воздушно-космические силы и ВДВ — синего, а остальные — защитного цвета. Кроме того, призывникам выдали несессеры, банковские и персональные карты.
Для воинских перевозок задействовали 15 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил, 14 воинских эшелонов, 172 рейса гражданской авиации, пассажирские поезда, а также автомобильный транспорт воинских частей.
Подчеркивается, что призывников не направляли в новые регионы и в зону проведения спецоперации.
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