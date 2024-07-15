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Защита обжаловала приговор режиссеру Беркович* и драматургу Петрийчук* - РИА Новости, 15.07.2024
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17:05 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/prigovor-1959824386.html
Защита обжаловала приговор режиссеру Беркович* и драматургу Петрийчук*
Защита обжаловала приговор режиссеру Беркович* и драматургу Петрийчук* - РИА Новости, 15.07.2024
Защита обжаловала приговор режиссеру Беркович* и драматургу Петрийчук*
Защита обжаловала приговор режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист ясный... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T17:05
2024-07-15T17:05
происшествия
светлана петрийчук
евгения беркович
сергей бадамшин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Защита обжаловала приговор режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист ясный сокол", сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин. "Апелляционная жалоба на приговор Беркович* и Петрийчук* подана", - рассказал собеседник агентства. Неделю назад 2-й Западный окружной военный суд приговорил Беркович* и Петрийчук* к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети. По версии следствия, Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Беркович* и Петрийчук* вину не признают.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
https://ria.ru/20240710/berkovich-1958687781.html
https://ria.ru/20240708/udo-1958376582.html
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происшествия, светлана петрийчук, евгения беркович, сергей бадамшин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Светлана Петрийчук, Евгения Беркович, Сергей Бадамшин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Защита обжаловала приговор режиссеру Беркович* и драматургу Петрийчук*

Защита обжаловала шестилетний приговор режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДраматург Светлана Петрийчук* и режиссер Евгения Беркович* в Хамовническом суде Москвы
Драматург Светлана Петрийчук* и режиссер Евгения Беркович* в Хамовническом суде Москвы - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Драматург Светлана Петрийчук* и режиссер Евгения Беркович* в Хамовническом суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Защита обжаловала приговор режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист ясный сокол", сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
«
"Апелляционная жалоба на приговор Беркович* и Петрийчук* подана", - рассказал собеседник агентства.
Режиссер Евгения Беркович - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Осужденная за оправдание терроризма Беркович* прокомментировала приговор
10 июля, 10:46
Неделю назад 2-й Западный окружной военный суд приговорил Беркович* и Петрийчук* к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети.
По версии следствия, Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Беркович* и Петрийчук* вину не признают.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Беркович* и Петрийчук* могут подать прошение об УДО весной 2026 года
8 июля, 22:25
 
ПроисшествияСветлана ПетрийчукЕвгения БерковичСергей БадамшинФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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