https://ria.ru/20240715/prigovor-1959824386.html

Защита обжаловала приговор режиссеру Беркович* и драматургу Петрийчук*

Защита обжаловала приговор режиссеру Беркович* и драматургу Петрийчук* - РИА Новости, 15.07.2024

Защита обжаловала приговор режиссеру Беркович* и драматургу Петрийчук*

Защита обжаловала приговор режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист ясный... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T17:05

2024-07-15T17:05

2024-07-15T17:05

происшествия

светлана петрийчук

евгения беркович

сергей бадамшин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Защита обжаловала приговор режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист ясный сокол", сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин. "Апелляционная жалоба на приговор Беркович* и Петрийчук* подана", - рассказал собеседник агентства. Неделю назад 2-й Западный окружной военный суд приговорил Беркович* и Петрийчук* к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети. По версии следствия, Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Беркович* и Петрийчук* вину не признают.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

https://ria.ru/20240710/berkovich-1958687781.html

https://ria.ru/20240708/udo-1958376582.html

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происшествия, светлана петрийчук, евгения беркович, сергей бадамшин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)