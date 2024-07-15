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В Днепропетровской области сообщили о повреждении промышленного предприятия - РИА Новости, 15.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:47 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/predpriyatie-1959868251.html
В Днепропетровской области сообщили о повреждении промышленного предприятия
В Днепропетровской области сообщили о повреждении промышленного предприятия - РИА Новости, 15.07.2024
В Днепропетровской области сообщили о повреждении промышленного предприятия
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что в понедельник зафиксировано поражение промышленного предприятия на... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T19:47
2024-07-15T19:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
днепропетровская область
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что в понедельник зафиксировано поражение промышленного предприятия на территории Никопольского района. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, под ударами оказался Никопольский район области. "Повреждено промышленное предприятие", - написал Лысак, не уточнив, о каком именно предприятии идет речь. По его данным, в результате ударов в регионе произошло несколько пожаров, которые удалось потушить. Ранее в понедельник была объявлена воздушная тревога в Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях Украины, спустя время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240715/ukraina-1959677227.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область
В Днепропетровской области сообщили о повреждении промышленного предприятия

Глава Днепропетровской ОВА Лысак заявил о повреждении промышленного предприятия

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что в понедельник зафиксировано поражение промышленного предприятия на территории Никопольского района.
Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, под ударами оказался Никопольский район области.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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"Повреждено промышленное предприятие", - написал Лысак, не уточнив, о каком именно предприятии идет речь.
По его данным, в результате ударов в регионе произошло несколько пожаров, которые удалось потушить.
Ранее в понедельник была объявлена воздушная тревога в Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях Украины, спустя время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДнепропетровская область
 
 
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