https://ria.ru/20240715/predpriyatie-1959868251.html

В Днепропетровской области сообщили о повреждении промышленного предприятия

В Днепропетровской области сообщили о повреждении промышленного предприятия - РИА Новости, 15.07.2024

В Днепропетровской области сообщили о повреждении промышленного предприятия

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что в понедельник зафиксировано поражение промышленного предприятия на... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T19:47

2024-07-15T19:47

2024-07-15T19:47

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что в понедельник зафиксировано поражение промышленного предприятия на территории Никопольского района. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, под ударами оказался Никопольский район области. "Повреждено промышленное предприятие", - написал Лысак, не уточнив, о каком именно предприятии идет речь. По его данным, в результате ударов в регионе произошло несколько пожаров, которые удалось потушить. Ранее в понедельник была объявлена воздушная тревога в Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях Украины, спустя время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240715/ukraina-1959677227.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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