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Не свистеть, не щипать: ФАДН расскажет мигрантам о правилах общения - РИА Новости, 15.07.2024
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23:00 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/pravila-1959896853.html
Не свистеть, не щипать: ФАДН расскажет мигрантам о правилах общения
Не свистеть, не щипать: ФАДН расскажет мигрантам о правилах общения - РИА Новости, 15.07.2024
Не свистеть, не щипать: ФАДН расскажет мигрантам о правилах общения
Незнакомых женщин в России нельзя щипать, а чтобы обратить их внимание на себя не стоит свистеть или цыкать, говорится в тексте подготовленного Федеральным... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T23:00
2024-07-15T23:00
общество
россия
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Незнакомых женщин в России нельзя щипать, а чтобы обратить их внимание на себя не стоит свистеть или цыкать, говорится в тексте подготовленного Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) России нового курса лекций для адаптации трудовых мигрантов из Центрально-Азиатского региона. Один из разделов адаптационного курса, материалы которого имеются в распоряжении РИА Новости, посвящен основам неформального поведения в России, в том числе правилам общения с противоположным полом. "Нельзя физически прикасаться к незнакомым женщинам и мужчинам (дотрагиваться, щипать, обнимать, хватать за руки или за одежду). Такие действия могут быть расценены как домогательство. Понуждение к совершению действий сексуального характера влечет за собой наказание в виде штрафа или лишения свободы", - сказано в документе. Внимание мигрантов обратят на то, что женщины в России традиционно носят яркую, открытую одежду, что не является предосудительным и соответствует норме, а не готовности к знакомствам. "Не следует издавать звуки, пытаясь привлечь внимание понравившейся женщины или мужчины (свистеть, цыкать и т. д.). Не рекомендуется предлагать незнакомым женщинам и мужчинам пойти в ресторан, в гости или гулять. Недопустимо рукоприкладство, особенно в отношении женщин", - говорится тексте раздела. Слушателей курса предупредят также о запрете в России многоженства и многомужества и фиктивных браков. "Отношение к женщинам в России очень бережное, и прав у них столько же, сколько и у мужчин, поэтому и относиться к ним нужно соответственно", - подчеркивается в тексте лекции.
https://ria.ru/20240715/migranty-1959896445.html
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общество, россия
Общество, Россия
Не свистеть, не щипать: ФАДН расскажет мигрантам о правилах общения

Не свистеть, не щипать: мигрантам в курсе лекций расскажут о правилах общения

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкТрудовые мигранты
Трудовые мигранты - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Трудовые мигранты. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Незнакомых женщин в России нельзя щипать, а чтобы обратить их внимание на себя не стоит свистеть или цыкать, говорится в тексте подготовленного Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) России нового курса лекций для адаптации трудовых мигрантов из Центрально-Азиатского региона.
Один из разделов адаптационного курса, материалы которого имеются в распоряжении РИА Новости, посвящен основам неформального поведения в России, в том числе правилам общения с противоположным полом.
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Мигрантов в курсе лекций ФАДН предупредят о запрете на жертвоприношения
Вчера, 22:56
«
"Нельзя физически прикасаться к незнакомым женщинам и мужчинам (дотрагиваться, щипать, обнимать, хватать за руки или за одежду). Такие действия могут быть расценены как домогательство. Понуждение к совершению действий сексуального характера влечет за собой наказание в виде штрафа или лишения свободы", - сказано в документе.
Внимание мигрантов обратят на то, что женщины в России традиционно носят яркую, открытую одежду, что не является предосудительным и соответствует норме, а не готовности к знакомствам.
«
"Не следует издавать звуки, пытаясь привлечь внимание понравившейся женщины или мужчины (свистеть, цыкать и т. д.). Не рекомендуется предлагать незнакомым женщинам и мужчинам пойти в ресторан, в гости или гулять. Недопустимо рукоприкладство, особенно в отношении женщин", - говорится тексте раздела.
Слушателей курса предупредят также о запрете в России многоженства и многомужества и фиктивных браков.
«
"Отношение к женщинам в России очень бережное, и прав у них столько же, сколько и у мужчин, поэтому и относиться к ним нужно соответственно", - подчеркивается в тексте лекции.
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