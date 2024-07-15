https://ria.ru/20240715/pravila-1959896853.html

Не свистеть, не щипать: ФАДН расскажет мигрантам о правилах общения

Не свистеть, не щипать: ФАДН расскажет мигрантам о правилах общения - РИА Новости, 15.07.2024

Не свистеть, не щипать: ФАДН расскажет мигрантам о правилах общения

Незнакомых женщин в России нельзя щипать, а чтобы обратить их внимание на себя не стоит свистеть или цыкать, говорится в тексте подготовленного Федеральным... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T23:00

2024-07-15T23:00

2024-07-15T23:00

общество

россия

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Незнакомых женщин в России нельзя щипать, а чтобы обратить их внимание на себя не стоит свистеть или цыкать, говорится в тексте подготовленного Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) России нового курса лекций для адаптации трудовых мигрантов из Центрально-Азиатского региона. Один из разделов адаптационного курса, материалы которого имеются в распоряжении РИА Новости, посвящен основам неформального поведения в России, в том числе правилам общения с противоположным полом. "Нельзя физически прикасаться к незнакомым женщинам и мужчинам (дотрагиваться, щипать, обнимать, хватать за руки или за одежду). Такие действия могут быть расценены как домогательство. Понуждение к совершению действий сексуального характера влечет за собой наказание в виде штрафа или лишения свободы", - сказано в документе. Внимание мигрантов обратят на то, что женщины в России традиционно носят яркую, открытую одежду, что не является предосудительным и соответствует норме, а не готовности к знакомствам. "Не следует издавать звуки, пытаясь привлечь внимание понравившейся женщины или мужчины (свистеть, цыкать и т. д.). Не рекомендуется предлагать незнакомым женщинам и мужчинам пойти в ресторан, в гости или гулять. Недопустимо рукоприкладство, особенно в отношении женщин", - говорится тексте раздела. Слушателей курса предупредят также о запрете в России многоженства и многомужества и фиктивных браков. "Отношение к женщинам в России очень бережное, и прав у них столько же, сколько и у мужчин, поэтому и относиться к ним нужно соответственно", - подчеркивается в тексте лекции.

https://ria.ru/20240715/migranty-1959896445.html

https://ria.ru/20240628/migranty-1956003293.html

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общество, россия