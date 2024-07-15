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На Кубани возбудили второе дело из-за лесного пожара под Новороссийском - РИА Новости, 15.07.2024
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18:35 15.07.2024 (обновлено: 19:04 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/pozhar-1959849480.html
На Кубани возбудили второе дело из-за лесного пожара под Новороссийском
На Кубани возбудили второе дело из-за лесного пожара под Новороссийском - РИА Новости, 15.07.2024
На Кубани возбудили второе дело из-за лесного пожара под Новороссийском
Следственные органы Кубани сообщили в понедельник о возбуждении второго уголовного дела по факту лесного пожара под Новороссийском - по статье о халатности. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T18:35
2024-07-15T19:04
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
новороссийск
россия
краснодарский край
лесной пожар под новороссийском
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КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Следственные органы Кубани сообщили в понедельник о возбуждении второго уголовного дела по факту лесного пожара под Новороссийском - по статье о халатности."Следственным отделом по городу Новороссийску СК России по Краснодарскому краю в связи с пожаром в урочище Сухая Щель в Новороссийске возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении СУ СК.Предварительно, возгорание на территории Абраусского участкового лесничества в Новороссийском лесничестве произошло "в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации муниципалитета обязанностей по обеспечению пожарной безопасности". Кроме того, в результате пожара были повреждены строения, расположенные на нескольких базах отдыха, отмечают в ведомстве.В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть,В Рослесхозе назвали причину пожара в районе Дюрсо пожар распространился на 62 гектарах. В Новороссийске был введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение-повреждение лесных насаждений". В понедельник губернатор сообщил о локализации пожара.
https://ria.ru/20240715/patrul-1959826993.html
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новороссийск
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), новороссийск, россия, краснодарский край, лесной пожар под новороссийском
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Новороссийск, Россия, Краснодарский край, Лесной пожар под Новороссийском
На Кубани возбудили второе дело из-за лесного пожара под Новороссийском

На Кубани возбудили дело о халатности из-за лесного пожара под Новороссийском

© СУ СК РФ по Краснодарскому краюСледственные действия СУ СК РФ на месте пожара в урочище Сухая Щель в Новороссийске. 15 июля 2024
Следственные действия СУ СК РФ на месте пожара в урочище Сухая Щель в Новороссийске. 15 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© СУ СК РФ по Краснодарскому краю
Следственные действия СУ СК РФ на месте пожара в урочище Сухая Щель в Новороссийске. 15 июля 2024
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КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Следственные органы Кубани сообщили в понедельник о возбуждении второго уголовного дела по факту лесного пожара под Новороссийском - по статье о халатности.
"Следственным отделом по городу Новороссийску СК России по Краснодарскому краю в связи с пожаром в урочище Сухая Щель в Новороссийске возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении СУ СК.
Лесной пожар под Новороссийском. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
На Кубани создадут противопожарный патруль в каждом муниципалитете
Вчера, 17:15
Предварительно, возгорание на территории Абраусского участкового лесничества в Новороссийском лесничестве произошло "в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации муниципалитета обязанностей по обеспечению пожарной безопасности". Кроме того, в результате пожара были повреждены строения, расположенные на нескольких базах отдыха, отмечают в ведомстве.
В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть,В Рослесхозе назвали причину пожара в районе Дюрсо пожар распространился на 62 гектарах. В Новороссийске был введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение-повреждение лесных насаждений". В понедельник губернатор сообщил о локализации пожара.
Лесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
В Рослесхозе назвали причину пожара в районе Дюрсо
Вчера, 16:53
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)НовороссийскРоссияКраснодарский крайЛесной пожар под Новороссийском
 
 
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