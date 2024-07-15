На Кубани возбудили второе дело из-за лесного пожара под Новороссийском
На Кубани возбудили дело о халатности из-за лесного пожара под Новороссийском
© СУ СК РФ по Краснодарскому краюСледственные действия СУ СК РФ на месте пожара в урочище Сухая Щель в Новороссийске. 15 июля 2024
Следственные действия СУ СК РФ на месте пожара в урочище Сухая Щель в Новороссийске. 15 июля 2024
КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Следственные органы Кубани сообщили в понедельник о возбуждении второго уголовного дела по факту лесного пожара под Новороссийском - по статье о халатности.
"Следственным отделом по городу Новороссийску СК России по Краснодарскому краю в связи с пожаром в урочище Сухая Щель в Новороссийске возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении СУ СК.
Предварительно, возгорание на территории Абраусского участкового лесничества в Новороссийском лесничестве произошло "в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации муниципалитета обязанностей по обеспечению пожарной безопасности". Кроме того, в результате пожара были повреждены строения, расположенные на нескольких базах отдыха, отмечают в ведомстве.
В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть,В Рослесхозе назвали причину пожара в районе Дюрсо пожар распространился на 62 гектарах. В Новороссийске был введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение-повреждение лесных насаждений". В понедельник губернатор сообщил о локализации пожара.