https://ria.ru/20240715/pozhar-1959849480.html

На Кубани возбудили второе дело из-за лесного пожара под Новороссийском

На Кубани возбудили второе дело из-за лесного пожара под Новороссийском - РИА Новости, 15.07.2024

На Кубани возбудили второе дело из-за лесного пожара под Новороссийском

Следственные органы Кубани сообщили в понедельник о возбуждении второго уголовного дела по факту лесного пожара под Новороссийском - по статье о халатности. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T18:35

2024-07-15T18:35

2024-07-15T19:04

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

новороссийск

россия

краснодарский край

лесной пожар под новороссийском

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КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Следственные органы Кубани сообщили в понедельник о возбуждении второго уголовного дела по факту лесного пожара под Новороссийском - по статье о халатности."Следственным отделом по городу Новороссийску СК России по Краснодарскому краю в связи с пожаром в урочище Сухая Щель в Новороссийске возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении СУ СК.Предварительно, возгорание на территории Абраусского участкового лесничества в Новороссийском лесничестве произошло "в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации муниципалитета обязанностей по обеспечению пожарной безопасности". Кроме того, в результате пожара были повреждены строения, расположенные на нескольких базах отдыха, отмечают в ведомстве.В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть,В Рослесхозе назвали причину пожара в районе Дюрсо пожар распространился на 62 гектарах. В Новороссийске был введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение-повреждение лесных насаждений". В понедельник губернатор сообщил о локализации пожара.

https://ria.ru/20240715/patrul-1959826993.html

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новороссийск

россия

краснодарский край

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), новороссийск, россия, краснодарский край, лесной пожар под новороссийском