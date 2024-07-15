https://ria.ru/20240715/rosleskhoz-1959819612.html
В Рослесхозе назвали причину пожара в районе Дюрсо
В Рослесхозе назвали причину пожара в районе Дюрсо - РИА Новости, 15.07.2024
В Рослесхозе назвали причину пожара в районе Дюрсо
Наиболее вероятная причина лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском - нарушение правил пожарной безопасности местным населением, сообщается на... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:53
2024-07-15T16:53
2024-07-15T17:03
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
лесной пожар под новороссийском
происшествия
иван советников
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Наиболее вероятная причина лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском - нарушение правил пожарной безопасности местным населением, сообщается на сайте Рослесхоза."Наиболее вероятная причина лесного пожара в Новороссийском лесничестве – нарушение правил пожарной безопасности местным населением", - говорится в сообщении.По словам главы Рослесхоза Ивана Советникова, "виновные будут найдены и понесут строгое наказание". "Уже сейчас возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия", - цитирует его пресс-служба.Советников также заявил, что ликвидация возгорания ожидается "в ближайшее время".
https://ria.ru/20240715/pozhar-1959817301.html
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федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), лесной пожар под новороссийском, происшествия, иван советников
Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Лесной пожар под Новороссийском, Происшествия, Иван Советников
В Рослесхозе назвали причину пожара в районе Дюрсо
Рослесхоз: пожар возле Дюрсо мог начаться из-за нарушения пожарной безопасности