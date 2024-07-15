https://ria.ru/20240715/rosleskhoz-1959819612.html

В Рослесхозе назвали причину пожара в районе Дюрсо

В Рослесхозе назвали причину пожара в районе Дюрсо - РИА Новости, 15.07.2024

В Рослесхозе назвали причину пожара в районе Дюрсо

Наиболее вероятная причина лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском - нарушение правил пожарной безопасности местным населением, сообщается на... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:53

2024-07-15T16:53

2024-07-15T17:03

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

лесной пожар под новороссийском

происшествия

иван советников

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959626173_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1e27b076cade37073207b022a66215fd.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Наиболее вероятная причина лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском - нарушение правил пожарной безопасности местным населением, сообщается на сайте Рослесхоза."Наиболее вероятная причина лесного пожара в Новороссийском лесничестве – нарушение правил пожарной безопасности местным населением", - говорится в сообщении.По словам главы Рослесхоза Ивана Советникова, "виновные будут найдены и понесут строгое наказание". "Уже сейчас возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия", - цитирует его пресс-служба.Советников также заявил, что ликвидация возгорания ожидается "в ближайшее время".

https://ria.ru/20240715/pozhar-1959817301.html

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федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), лесной пожар под новороссийском, происшествия, иван советников