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Кнайсль рассказала, что нужно, чтобы Россия восстановила поставки газа в ЕС
Кнайсль рассказала, что нужно, чтобы Россия восстановила поставки газа в ЕС - РИА Новости, 15.07.2024
Кнайсль рассказала, что нужно, чтобы Россия восстановила поставки газа в ЕС
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль во время презентации своей книги "Реквием по Европе" в Екатеринбурге заявила, что для того, чтобы Россия восстановила... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T17:50
2024-07-15T17:50
2024-07-15T17:50
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль во время презентации своей книги "Реквием по Европе" в Екатеринбурге заявила, что для того, чтобы Россия восстановила поставки газа в Европу, перед страной должны и извиниться, и скомпенсировать убытки. "Может быть, всё будет зависеть оттого, на каком уровне будет находиться промышленность в то время, когда закончится война. Я хочу сказать, что вопрос покупки газа в России, когда закончится война, вряд ли будет приоритетным, скорее всего, более злободневными станут вопросы, связанные с тем, что делать с рынком вооружения, который сейчас создан на Украине, с тем оружием, которое было контрабандно туда завезено", – сказала Кнайсль на вопрос из зала о том, "будет ли Европа покупать газ у России в тех же объемах" после окончания специальной военной операции. "Если возвращаться к моменту, будут ли они покупать газ у России и будет ли Россия им продавать его, считаю, чтобы Россия стала рассматривать эту возможность, они должны извиниться и скомпенсировать все те убытки, которые были нанесены за счет конфискации имущества и разрушенного бизнеса, и тогда уже, может быть, можно будет вернуться к восстановлению поставок", – добавила она. Также Кнайсль отметила, что в Европе давно возникло желание избавиться от потребности в российском газе, и эти попытки отмечались до 2022 года.
https://ria.ru/20240712/podarok-1959075319.html
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россия, европа, австрия, карин кнайсль, евросоюз
Россия, Европа, Австрия, Карин Кнайсль, Евросоюз
Кнайсль рассказала, что нужно, чтобы Россия восстановила поставки газа в ЕС
Кнайсль: чтобы РФ восстановила поставки газа в ЕС, перед ней должны извиниться