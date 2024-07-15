https://ria.ru/20240715/popov-1959837896.html

Фигуранта дела генерала Попова отпустили под домашний арест

Фигуранта дела генерала Попова отпустили под домашний арест - РИА Новости, 15.07.2024

Фигуранта дела генерала Попова отпустили под домашний арест

В понедельник 235-й гарнизонный военный суд перевел под домашний арест предпринимателя Сергея Моисеева, фигуранта дела экс-командующего 58-й армией ВС РФ... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T17:58

2024-07-15T17:58

2024-07-15T18:13

происшествия

запорожская область

иван попов (генерал)

сергей моисеев

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В понедельник 235-й гарнизонный военный суд перевел под домашний арест предпринимателя Сергея Моисеева, фигуранта дела экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Моисееву Сергею Владимировичу избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста до 11 октября", - огласил решение судья Илья Романенков.Моисеева освободили в зале суда.Заседание проходило в закрытом режиме.Предприниматель Сергей Моисеев был арестован этим же судом 17 мая в один день вместе с экс-командующим 58-й армией ВС РФ генералом Иваном Поповым.Моисеев обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий.Ранее в суде следователь заявлял, что генерал обвиняется в хищении организованной группой "совместно с Цоковым и Моисеевым". Его адвокат Сергей Буйновский уточнял РИА Новости, что, по версии следствия, в совершение мошенничества Попова вовлек впоследствии погибший генерал-лейтенант Цоков.Ранее днем в понедельник этот же суд отпустил под домашний арест генерала Ивана Попова.Как считает следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.

https://ria.ru/20240715/popov-1959837327.html

https://ria.ru/20240715/popov-1959822694.html

https://ria.ru/20240715/popov-1959812846.html

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происшествия, запорожская область, иван попов (генерал), сергей моисеев, следственный комитет россии (ск рф)